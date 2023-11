Danse : "On achève bien les chevaux", un projet fou !

On achève bien les chevaux est un projet fou ! Il est né d’une volonté commune – celle du chorégraphe Bruno Bouché chorégraphe du Ballet de l'Opéra national du Rhin, de Daniel San Pedro et de Clément Hervieu-Léger, à la tête de la compagnie des Petits Champs – de réinterroger la notion de “danse-théâtre” inventée et portée au plus haut par Pina Bausch.

Ils se saisissent pour cela du roman de Horace McCoy qui évoque le krach boursier de 1929, plongeant les États-Unis dans une crise économique avec un chômage et une pauvreté sans précédent. Des hommes et des femmes se lancent ainsi dans le rythme infernal des derbys pour gagner, au risque d’en mourir, une prime.

Décloisonnant les pratiques artistiques, ils mettent en scène les trente-deux interprètes du Ballet, huit comédiens et comédiennes et quatre musiciens, les plongeant dans un même mouvement narratif. Les mots et les sons se mêlent à la fulgurance de la danse où larmes, élans et épuisements portent le destin d’une humanité qui dévoile toute sa vulnérabilité !

On achève bien les chevaux - Ballet de l’Opéra national du Rhin/Compagnie des Petits Champs – Du 15 au 21 novembre, à la Maison de la danse