Culture
© Christophe Ideal

Danse : des mondes virtuels toxiques

  • par Martine Pullara

    • Aux Subs, avec TOXXIC, Jennifer Gold et Antoine Briot explorent les espaces virtuels dans lesquels beaucoup naviguent et se projettent.

    Des espaces perçus comme des refuges qui permettent l’expression de désirs intimes, déployant dans le même temps au travers d’influenceurs, camgirls et joueurs, un “théâtre” où le corps est image, outil et produit qui recrée des stéréotypes sociétaux et des pensées tout aussi discriminatoires que dans la vie réelle.

    Équipée d’une combinaison de motion capture, Charlie prête son corps à des avatars pour incarner les fantasmes commandés par des utilisateurs en ligne et qui se transforme selon leurs désirs, mettant dans un premier temps le public dans une position de voyeur.

    Tandis que le réel et le numérique se mêlent, apparaissent peu à peu les fêlures de Charlie, la mémoire d’un corps blessé par des violences intra-familiales qui espérait reprendre possession de sa vie en le mettant en scène dans cet espace anonymisé et qui révèlera cependant un rêve mystérieux, synonyme d’un désir de reconstruction.

    Abordant un réel sujet d’actualité, TOXXIC questionne la manière dont les mondes virtuels produisent manipulation, domination, soumission et recherche de quête réparatrice mais aussi comment ils peuvent être un lieu où d’autres trajectoires d’identités et d’expériences de soi, plus positives, peuvent s’inventer.

    TOXXIC - Jennifer Gold et Antoine Briot – Les 15 et 16 octobre aux Subs

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