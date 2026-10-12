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Tony Parker, coach et président de l’Asvel. (Photo by Alex MARTIN / AFP)

L'Asvel rejoint Dijon en tête après sa victoire contre Roanne

  • par V.G.

    • L'Asvel de Tony Parker, qui a pris sa revanche (96-77) contre Roanne entraîné par son frère TJ, et le Paris Basketball vainqueur de Strasbourg (98-84) ont rejoint Dijon en tête de l'Elite dimanche avec une troisième victoire en trois journées.

    Battus en demi-finales de la Supercoupe à Roland-Garros le 19 septembre (73-71) pour le premier match officiel de Tony Parker sur le banc, les Villeurbannais ont remis les pendules à l'heure devant leur public de l'Astroballe dans ce duel entre voisins et invaincus en championnat.

    Ils ont mené de bout en bout mais ont dû attendre les cinq dernières minutes pour décramponner la Chorale, menée de 13 points en début de troisième quart-temps (47-34) avant de revenir à la fin de cette période (71-65) grâce notamment à Darius Johnson (29 pts à 4/8 à 3 pts). Mais elle s'est éteinte dans le dernier quart-temps, sonnée notamment par Hugo Besson (5 points de suite pour débuter, 14 au final) ou l'ailier sud-soudanais Both Gach (16 pts), dont le tir primé à un peu plus de 4 minutes du buzzer a scellé le match (97-72).

    Les Parisiens aussi ont dû attendre le dernier quart-temps pour s'envoler, mais eux menaient de plus de vingt points à l'issue d'une première période survolée (61-38), notamment dans le secteur du rebond (27 à 14, 10 prises offensives).

    Hifi sort boitillant

    Mais ils se sont ensuite relâchés, prenant notamment moins soin de la balle (12 pertes en seconde période) face à la SIG de Ben Gregg (20 pts) qui a eu une possession pour revenir sous les 10 longueurs de retard à un peu plus de 8 minutes de la fin (81-69, 32e) Ils ont au final dû attendre un lay-up autoritaire à un peu moins de 2 minutes du buzzer de Tyson Etienne, meilleur marqueur de son équipe (17 pts) après avoir brillé mercredi (27 pts) en Euroligue contre l'Asvel (défaite 96-98), pour se mettre à l'abri (95-80).

    Point noir pour les Parisiens, la sortie en boitant de Nadir Hifi (8 pts) en début de quatrième quart-temps après un duel avec un Strasbourgeois.

    Le Mans (2 v./1 d.), porté par le duo Moses Wood (23 pts) - Jordan King (19 pts et 8 pd), a lui renoué avec le succès après trois défaites de rang toutes compétitions confondues en allant s'imposer à Saint-Quentin (98-87), qui a lâché prise dans le dernier quart-temps après un départ canon (29-10).

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