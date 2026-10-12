Un lundi ensoleillé à Lyon, de 7 à 20 degrés attendus

Ce lundi 12 octobre s'annonce ensoleillé à Lyon et dans toute l'agglomération lyonnaise avec un mercure qui grimpera jusqu'à 20 degrés dans l'après-midi.

Pour débuter cette nouvelle semaine du mois d'octobre, le temps s'annonce radieux à Lyon. Un ciel qui restera ensoleillé tout au long de la journée, avec essentiellement un léger voile nuageux par moment ce lundi 12 octobre 2026.

Côtés températures l'amplitude thermique sera importante ce lundi. S'il fait seulement 7 degrés ce matin le thermomètre grimpera jusqu'à 20 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs proches des normales de saison.