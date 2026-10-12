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Des Gilets jaunes lors de l’acte XII à Lyon. ©Mathilde Régis

Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon

  • par Corentin Lucas

    • Une nouvelle journée de grève et de manifestation lycéenne et étudiante est prévue ce mardi 13 octobre à Lyon. Et ce, avant le retour des gilets jaunes prévue pour le samedi 17 octobre.

    Après les plus de 20 000 manifestants recensés le mardi 6 octobre, puis les 3 500 personnes réunies entre Bron et Lyon le jeudi 8 octobre, une nouvelle journée de grève est annoncée ce mardi 13 octobre pour soutenir la mobilisation lycéenne. Présentée comme le cinquième acte du mouvement, elle est portée par l’intersyndicale étudiante et professionnelle. Six organisations syndicales (la FSU, l’Unsa Éducation, la FNEC FP-FO, la CFDT, la CGT Éduc’action et SUD Éducation) appellent à se mobiliser une nouvelle fois.

    Les revendications portent sur l’ouverture de 250 000 places supplémentaires à l’université, la rénovation des bâtiments scolaires et universitaires ainsi que la suppression de la sélection par Parcoursup. Le gouvernement a promis de premières décisions "fin octobre". De son côté, le ministre de l’Éducation nationale, Édouard Geffray, a annoncé le déploiement de 3 000 professeurs remplaçants dans les établissements confrontés aux situations les plus critiques. Des réponses jugées insuffisantes par les syndicats et lycéens.

    Le rendez-vous est fixé à 10h, place Guichard, dans le 3e arrondissement de Lyon, avant un parcours en direction du Centre Culturel et de la Vie Associative (CCVA), situé sur le cours Émile Zola à Villeurbanne. Une assemblée générale est également prévue à 14h à la Bourse du travail.

    Lire aussi : Mouvement lycéen en direct : l'université Lyon 2 bloquée, 22 établissements impactés

    Les gilets jaunes reviennent à Lyon

    Au-delà de la journée de mardi, le samedi 17 octobre est également présenté sur les réseaux sociaux comme une date de mobilisation générale, avec un retour du mouvement des gilets jaunes. Les appels, relayés en ligne depuis début septembre, mettent en avant les revendications liées au pouvoir d’achat, à la hausse des prix du carburant et du coût de la vie. Agriculteurs, cheminots, salariés et même étudiants sont attendus.

    À ce stade, aucun rassemblement officiel n’a été annoncé à Lyon pour le 17 octobre. Une affiche appelant à se mobiliser sur la place Bellecour à 14h avait toutefois circulé sur les réseaux sociaux en septembre. Lieu et date confirmés par le site dédié à ce mouvement, qui a recensé également de potentielles actions dans les stations-service, les raffineries et les dépôts pétroliers, en plus des ronds-points.

    Lire aussi : Les gilets jaunes de retour le 17 octobre ? Un appel à la mobilisation à Lyon contre la hausse des prix du carburant

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