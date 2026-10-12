Le groupe de K-pop Ateez annonce un concert à Lyon en 2027

Le groupe de K-pop Ateez a annoncé une nouvelle tournée mondiale pour 2027, avec une date en France pour le moment. Il s'agit de Lyon, le 4 avril.

Il y a plus d’un an, en janvier 2025, Ateez faisait le show à la LDLC Arena de Décines-Charpieu. Le groupe de K-pop a officialisé, ce samedi 10 octobre, une nouvelle tournée internationale pour 2027, baptisée Zero to all. Et la capitale des Gaules fait partie de cette nouvelle tournée. Pour l’heure, Lyon est la seule ville française annoncée, avec un concert prévu le 4 avril 2027, même si d’autres étapes pourraient être ajoutées par la suite.

Huit membres sont attendus sur scène : Hongjoong, Seonghwa, Yunho, Yeosang, San, Mingi, Wooyoung et Jongho. Pour le moment, l’agence KQ Entertainment, qui gère la tournée, n’a pas encore communiqué la salle qui accueillera le concert, ni les tarifs ou la date d’ouverture de la billetterie. Les fans officiels du groupe, les Atiny, pourraient bénéficier d’un accès anticipé à la réservation.

Formé en 2018, le boys band sud-coréen a marqué les esprits en devenant le premier groupe de K-pop à se produire au festival californien Coachella. Avec cette nouvelle tournée mondiale, Ateez tentera de reconquérir les fans lyonnais.

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