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Le loup a fait son retour dans le Rhône. © Pexels / Steve

Isère : 54 brebis tuées dans une attaque de loups dans le Vercors

  • par LR

    • Cinquante-quatre brebis d'un élevage ont été tuées en fin de semaine dans l'attaque d'une meute de loups dans le massif du Vercors en Isère, a annoncé dimanche la préfecture.

    Ce carnage, dans la nuit de jeudi à vendredi dans un alpage de la commune de Villars-de-Lans, est survenu un mois et demi après une attaque massive similaire ayant tué 60 brebis dans le Vercors, mais dans le département voisin de la Drôme cette fois.

    Et ce alors que les éleveurs manifestent de plus en plus leur colère dans toutes les régions touchées par ces prédations, demandant à l’État d'abattre davantage de loups, ce qui déclenche en retour la colère des organisations de défense de la faune.

    En pleine nuit, dans l'alpage de la Fauge, 54 brebis du même élevage sont mortes et huit ont été blessées, a indiqué à l'AFP la préfecture de l'Isère, confirmant une information du quotidien le Dauphiné Libéré.

    Sur les 54, une quinzaine de moutons ont été tués directement par les loups, le reste ayant succombé par étouffement en s'empilant au fond d'une combe dans laquelle ils étaient tombés en fuyant les prédateurs, a précisé à l'AFP Sébastien Mollet, chef du service départemental de l'Office français de la biodiversité (OFB) pour l'Isère.

    Dans la nuit du 30 au 31 août, une meute de loups avait également tué ou provoqué la mort de 64 brebis d'un même élevage sur la commune de Bouvante, dans la Drôme, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest de Villars-de-Lans.

    L'abattage des loups est encadré par la loi. Il est interdit en milieu naturel, sauf aux fins de défense des troupeaux. Une procédure est définie pour les "tirs de prélèvement", c'est-à-dire indépendamment de l'attaque d'un troupeau en cours. Un nombre maximum de loups pouvant être abattus est fixé chaque année, sur une population estimée à un peu plus d'un millier d'individus en 2026. Un chiffre largement sous-estimé, accusent les éleveurs. Chaque année, ces derniers déplorent plus de 10.000 pertes de bêtes dans des attaques du loup.

    Au Sommet de l'élevage jeudi en Auvergne, la ministre de l'Agriculture Annie Genevard leur a confirmé que le quota de loups que les personnes autorisées par les préfectures à tuer --essentiellement les louvetiers sous l'autorité des OFB-- sera relevé "dans les prochains jours" de 21 à 23% de la population recensée. Les territoires fréquentés par le loup se sont continuellement étendus en dix ans, passant de moins de 10 départements à plus de 60.

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