Lyon et son agglomération devraient profiter cette semaine de plusieurs journées ensoleillées et particulièrement douces pour la saison. Mais le temps pourrait radicalement changer à l'approche du week-end, avec le retour de la pluie et une forte baisse des températures.

Après un week-end plutôt fais, les températures vont repartir à la hausse dans la métropole lyonnaise. Le soleil devrait largement dominer ce lundi 12 octobre, malgré quelques passages nuageux. Le thermomètre pourrait atteindre 20 °C dans l'après-midi, après une matinée fraîche autour de 7 °C.

Jusqu'à 23 °C en milieu de semaine

Cette douceur devrait s'accentuer au fil des jours. Mardi, les maximales avoisineront 20 à 21 °C, avant de grimper autour de 22 à 23 °C mercredi et jeudi. Le soleil devrait rester généreux, avec des conditions particulièrement agréables pour la mi-octobre.

Vendredi 16 octobre, les températures pourraient encore atteindre 22 à 23 °C. Une météo presque printanière, d'autant que le temps devrait rester sec au moins jusqu'à vendredi.

Un week-end nettement plus automnal

Le changement pourrait toutefois être brutal samedi 17 octobre. Le retour d'un vent de nord, des nuages et de quelques averses devrait faire chuter les températures, avec seulement 15 à 16 °C attendus dans l'après-midi. Dimanche 18 octobre pourrait être encore plus frais. Selon les dernières tendances, le thermomètre pourrait ne pas dépasser 10°C, avec un temps potentiellement pluvieux et des rafales de vent.

Après plusieurs jours de douceur, l'automne pourrait bien reprendre ses droits à Lyon dès le week-end prochain.