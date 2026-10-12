Au lendemain de la victoire de Raphaël Glucksmann dès le premier tour de la primaire de la gauche socialiste et démocratique, le maire de Villeurbanne, Cédric Van Styvendael, appelle à un large rassemblement en vue de la présidentielle de 2027.

Cédric Van Styvendael a réagi ce dimanche 11 octobre aux résultats de la primaire de la gauche socialiste et démocratique. Le maire socialiste de Villeurbanne a félicité Raphaël Glucksmann pour sa victoire dès le premier tour, tout en saluant l'engagement des autres candidats, notamment celui d'Olivier Faure, Premier secrétaire du Parti socialiste.

Pour l'édile villeurbannais, cette victoire doit désormais ouvrir une nouvelle étape. Face aux risques que représente, selon lui, l'extrême droite pour la présidentielle de 2027, il appelle Raphaël Glucksmann à "rassembler largement la gauche sociale et écologique".

"C’est à cette seule condition que pourra émerger une dynamique collective, capable de répondre aux attentes et aux profondes aspirations de justice sociale qui traversent le pays" estime Cédric Van Styvendael. "Nous n'avons pas le droit à l'erreur", prévient-il, appelant la gauche à ne pas décevoir les électeurs qui espèrent une alternative crédible pour 2027.