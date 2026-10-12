De la Première Guerre mondiale à la Révolution : trois conférences pour découvrir l'histoire de la Drôme

Les Archives départementales de la Drôme organisent trois conférences gratuites cet automne. Au programme : le parcours des soldats drômois pendant la Grande Guerre, les musiciens de la Révolution et la botanique sous l'Empire.

Une plongée dans l'histoire de la Drôme. Cet automne, les Archives départementales proposent trois rendez-vous pour découvrir des épisodes parfois méconnus du passé du département, à travers des recherches menées à partir de leurs fonds documentaires.

La première conférence se tiendra mercredi 14 octobre à 18 h 30. Animée par Yves Kinossian, directeur des Archives départementales des Alpes-Maritimes, elle reviendra sur le parcours des soldats drômois soignés sur la Côte d'Azur pendant la Première Guerre mondiale. Plus de 150 poilus originaires de la Drôme ont notamment été hospitalisés à Cannes. Cinq de leurs histoires seront présentées.

Des musiciens de la Révolution à la botanique

Mercredi 18 novembre, à 18 h 30, place à la musique religieuse au moment de la Révolution française. François Caussin, membre du programme de recherche Muséfrem, évoquera le destin des musiciens employés par les institutions religieuses, privés de leur activité après la fermeture des chapitres et abbayes en 1790.

Enfin, mercredi 16 décembre, Robin Duché, doctorant en histoire à l'Université Grenoble-Alpes, s'intéressera aux tentatives d'acclimatation de plantes venues du monde entier dans la Drôme sous le Consulat et l'Empire. Ces trois conférences, organisées par les Archives départementales, sont gratuites et ouvertes à tous, sans inscription préalable.