Actualité
Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki.
Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki. @Ville de Saint-Fons

Les élections municipales à Saint-Fons, remportées par LFI, annulées par la justice

  • par LR
  • 1 Commentaire

    • Après Vaulx-en-Velin et Vénissieux, la justice a annulé ce lundi les élections municipales remportées en mars dernier par le candidat insoumis Hadi Mebarki. 

    La justice administrative a annulé lundi les élections municipales de Saint-Fons, au sud de Lyon, remportées par LFI et son candidat Hadi Mebarki, en raison d'irrégularités sur une liste concurrente. C'est le troisième cas similaire pour les Insoumis dans le département du Rhône après l'annulation des élections à Vaulx-en-Velin et Vénissieux pour les mêmes raisons.

    La liste du maire sortant Christian Duchêne (divers gauche), qui a recueilli 901 voix au premier tour, soit près de 28 % des suffrages exprimés, a omis de mentionner la nationalité portugaise d'une colistière au premier tour, contrairement aux exigences de la loi électorale, rappelle le tribunal administratif de Lyon.

    Ces bulletins ont été déclarés nuls le jour-même de l'élection, et 192 bulletins ont été comptabilisés "à tort", selon les explications du tribunal. Le juge estime ainsi que "l'expression du suffrage des électeurs de Saint-Fons qui ont voté pour la liste conduite par M. Duchêne s'est trouvée, en l'absence de toute manoeuvre, privée de portée utile".

    Quatre listes s'étaient affrontées au second tour, auquel la liste de M. Duchêne était absente. La liste insoumise menée par Hadi Mebarki, ancien adjoint du maire sortant, qui avait obtenu plus de 37 % des voix au premier tour, était ensuite sortie gagnante avec près de 41 % des suffrages.

    Fin septembre, la justice administrative avait décidé d'annuler "dans leur ensemble" les opérations électorales à Vénissieux (65.000 habitants) et Vaulx-en-Velin (53.000), remportées d'une courte tête par les députés LFI Idir Boumertit et Abdelkader Lahmar en mars.

    Ces décisions sont désormais contestées devant le Conseil d'Etat. S'il confirme l'annulation, de nouvelles élections devront être organisées sous trois mois.

    Lire aussi : Après Vénissieux, la justice annule l’élection municipale à Vaulx-en-Velin

    à lire également
    Mouvement lycéen en direct : 25 interpellations à Lyon et dans le Rhône depuis ce matin

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Caves de la Chartreuse : et si le silence devenait une expérience à vivre ? 14:13
    Mouvement lycéen en direct : 25 interpellations à Lyon et dans le Rhône depuis ce matin 14:05
    Au Congrès des maires de l’Ain, le préfet détaille les priorités de l’État pour les communes 13:43
    Le nouveau maire LFI de Saint-Fons, Hadi Mebarki.
    Les élections municipales à Saint-Fons, remportées par LFI, annulées par la justice 12:50
    Danse : des mondes virtuels toxiques 12:32
    d'heure en heure
    De la Première Guerre mondiale à la Révolution : trois conférences pour découvrir l'histoire de la Drôme 11:54
    Isère : le groupe King Jouet ouvre une boutique dédiée aux adultes à Lille 11:17
    Colère des lycéens, retour des gilets jaunes... Une grande semaine de mobilisation annoncée à Lyon 10:42
    Le groupe de K-pop Ateez annonce un concert à Lyon en 2027 10:00
    plan Loup
    Isère : 54 brebis tuées dans une attaque de loups dans le Vercors 08:44
    De la douceur avant un net coup de froid : quelle météo à Lyon cette semaine ? 08:20
    "Nous n’avons pas le droit à l’erreur" : Van Styvendael appelle Glucksmann à rassembler 08:03
    L'Asvel rejoint Dijon en tête après sa victoire contre Roanne 07:44
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut