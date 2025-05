Culture : la danse extrême du Nederlands Dans Theater 2

De retour à Lyon avec un programme exceptionnel, le Nederlands Dans Theater 2 (composé de jeunes interprètes de 18 à 25 ans) invite deux artistes contemporains aux univers remarquables.

Fondateur de La Veronal et auteur de La Belle au bois dormant, créé en 2022 pour le Ballet de l’Opéra de Lyon, le chorégraphe espagnol Marcos Morau nous propose Folkå, une ode à la vie à travers le folklore, pratique qui exprime par la musique, le chant, la danse et les légendes, les traditions des peuples et célèbre la vie et la mort. Tellurique, sa danse fait appel à une communauté qui nous emporte dans un rythme effréné, proche de la transe.

De rythme il sera aussi question avec la nouvelle création de Botis Seva, coqueluche de la scène anglaise actuelle, issu du hip-hop, qui élabore un langage percutant en mêlant danse contemporaine, théâtre physique et déconstruction des vocabulaires de la street dance (breaking, popping, house…). Ses univers sombres et puissants traitent de sujets intimes ou politiques (Until We Sleep abordait la manière dont l’époque coloniale continue d’influencer les relations communautaires et générationnelles), où le groupe impose une danse d’une extrême physicalité.

Nederlands Dans Theater 2 – Du 13 au 16 mai à la Maison de la danse – maisondeladanse.com