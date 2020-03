Coronavirus à Lyon : des chercheurs veulent évaluer les effets du confinement

Un questionnaire sur les effets du confinement a été lancé par des chercheurs lyonnais.

Le Laboratoire UMR “Environnement, ville et société”, de l'université Lyon3-CNRS a publié un questionnaire d'enquête (à retrouver ici) sur le confinement et ses effets sur le quotidien. Parmi les questions on retrouve par exemple : “À quelle heure vous couchez-vous et vous levez-vous avant et pendant le confinement ?”, “Combien de fois allez vous faire les courses ?”, “Avec combien de personnes êtes vous en contact quotidiennement ?”, “Selon vous, votre salaire sera-t-il maintenu pendant le confinement ?”, “Depuis le confinement, avez-vous bu plus de boissons alcoolisées que d'habitude (avant le confinement) ?”, etc..

“Compte tenu de la situation exceptionnelle que nous vivons, il nous est paru important de venir à vous pour comprendre comment vous vous adaptez aux contraintes qui vous ont été imposées depuis le confinent lié au coronavirus. Ceci dans le but de nous rendre utiles et de pouvoir, ne serait-ce qu'un peu, éclairer la décision publique, convaincus que c'est notre rôle en tant que chercheur”, déclarent les chercheurs au début du questionnaire. L'objectif est d'évaluer les principaux changements “qui ont pu s’opérer dans le quotidien au cours du confinement” et notamment les relations sociales, les habitudes et modes de vie et le bien-être en général.