Actualité
Météo Lyon ciel bleu nuages
© Tim Douet

Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

  • par La Rédaction

    • C'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 29 avril.

    Au lendemain d'une journée particulièrement humide, le temps sec est de retour à Lyon ce mercredi 29 avril. Une journée qui devrait être globalement lumineuse malgré un voile de nuage et quelques cumulus sur les reliefs dans l'après-midi.

    Côté températures il fait 12 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs particulièrement douces pour la saison, 5 à 6 degrés au dessus des normales.

    à lire également
    "Ce n’est pas une reprise, c’est un pillage" : à Saint-Fons, la reprise de Polytechnyl laisse 475 salariés sur le carreau

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    "Ce n’est pas une reprise, c’est un pillage" : à Saint-Fons, la reprise de Polytechnyl laisse 475 salariés sur le carreau 08:15
    Orages : près de 800 impacts de foudre recensés en Auvergne-Rhône-Alpes mardi 07:58
    orages
    Orages violents : quatre départements d'Auvergne-Rhône-Alpes en vigilance 07:36
    Météo Lyon ciel bleu nuages
    Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus 07:12
    David Moncoutié
    Cyclisme : David Moncoutié décrypte le phénomène lyonnais Paul Seixas 07:00
    d'heure en heure
    "C’est le Far West" : À Décines-Charpieu, les forces de l’ordre s'organisent pour contrer l'escalade de violence 28/04/26
    Métropole de Lyon : les badges Vigik déployés chez les pompiers, un "gain opérationnel direct"" 28/04/26
    Accident au cœur du désert d'Oman : une famille lyonnaise en guerre contre Carrefour Voyages 28/04/26
    un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
    Rhône : interpellé alors qu’il livrait de la drogue, il est condamné à un an de prison ferme 28/04/26
    écriture antique
    Des collégiens rhodaniens sensibilisés à l'archéologie à Saint-Roman-en-Gal 28/04/26
    chomage auvergne rhone alpes
    Auvergne-Rhône-Alpes : la demande d’emploi en baisse au 1er trimestre, mais reste stable sur un an 28/04/26
    Fondé par un Lyonnais, le groupe Rivage lève 50 millions d'euros pour acquérir des entreprises et booster leur croissance 28/04/26
    lampadaires lyon travaux
    Remplacement des lampadaires avenue Franklin Roosevelt : une opération à 300 000 euros 28/04/26
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut