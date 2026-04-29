Un mercredi entre nuages et éclaircies à Lyon, jusqu'à 25 degrés attendus

C'est une journée mitigée, alternant entre nuages et éclaircies, qui attend toute l'agglomération lyonnaise ce mercredi 29 avril.

Au lendemain d'une journée particulièrement humide, le temps sec est de retour à Lyon ce mercredi 29 avril. Une journée qui devrait être globalement lumineuse malgré un voile de nuage et quelques cumulus sur les reliefs dans l'après-midi.

Côté températures il fait 12 degrés ce mercredi matin et le mercure atteindra les 25 degrés au meilleur de la journée. Des valeurs particulièrement douces pour la saison, 5 à 6 degrés au dessus des normales.