L'émission "N'oubliez pas les paroles" présentée par Nagui, recherche 700 candidats en France, notamment dans le Rhône, encore peu représenté.

Pour ses dix-huit ans, l'émission "N'oubliez pas les paroles", diffusée sur France 2, recherche 700 candidats à travers l'Hexagone. L'objectif, trouver les mots manquants de chansons, avec à la clé jusqu'à 20.000 euros par émission. Comme chaque année, passionnés de chansons ou adeptes de jeux de mémoire, passent les castings.

Le Rhône est encore très peu représenté sur le plateau de l'émission, l'occasion pour les talents locaux de se manifester. Selon le directeur de casting Anthony Pinto, tous les profils sont recherchés tant que les candidats sont "heureux d'être là", et qu'il possèdent "une aisance musicale" explique-t-il à nos confrères du Progrès.

Concernant ce casting, il se déroule en trois étapes, successivement un appel, une présentation, puis une visio. C'est à ce moment que sont évaluées les compétences en chant et en connaissance des paroles du candidat. A noter que l'équipe de casting peut se déplacer s'ils sont invités par des acteurs locaux, à l'instar des associations musicales, écoles ou karaoké.

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