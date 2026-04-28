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un agent de la douane avec un chien pour un contrôle de drogue
Image d’illustration contrôle drogue. (Photo Nathalie Guironnet / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP)

Rhône : interpellé alors qu’il livrait de la drogue, il est condamné à un an de prison ferme

  • par LR

    • Un homme interpellé le 18 avril dernier pour revente de produits stupéfiants a été condamné à 12 mois de prison ferme par le tribunal.

    Samedi 18 avril, alors qu’ils patrouillaient sur la commune de Craponne (Rhône), les gendarmes de la brigade de Francheville décident de contrôler aux alentours de 18 heures les trois occupants d’un véhicule stationné rue Centrale.

    Comme l’indiquent nos confrères du Progrès, le conducteur est alors soumis à un dépistage. Ce dernier est revenu positif au cannabis, aux amphétamines et à la cocaïne. En parallèle, les forces de l’ordre ont découvert plusieurs produits stupéfiants dans le véhicule : 60 grammes de drogue de synthèse, 72 grammes de résine de cannabis, 60 grammes d’herbe de cannabis et 15 grammes de cocaïne.

    Interpellé et placé en garde à vue, le conducteur a reconnu revendre des produits stupéfiants. Présenté devant le tribunal judiciaire, il a été condamné à 12 mois de prison ferme. L’un des passagers a également écopé d’une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros pour usage de stupéfiants.

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