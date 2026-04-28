Nommée en novembre 2024, Séverine Battin quitte l'Université Lyon 1 pour rejoindre la Métropole de Lyon. Un départ surprise qui intervient en pleine transformation de l'établissement.

6 mois... et puis s'en va. Nommée directrice générale des services (DGS) de l'Université Lyon 1 en novembre dernier, Séverine Battin quitte déjà ses fonctions pour rejoindre celles qui l'attendent à la Métropole de Lyon. Séverine Battin avait par le passé acquis de nombreuses compétences en travaillant pour des collectivités territoriales, notamment dans les départements. Son arrivée en tant que DGS a donc pu surprendre, mais ce choix a été pleinement assumé par le président de l'Université, Bruno Lina, ce mardi. "Il était nécessaire de moderniser l’établissement, accompagner l’action de la nouvelle gouvernance avec un œil un peu neuf. J'assume d'avoir choisi une vision différente." Pour rappel, Bruno Lina a été élu le 20 mars 2025, pour un mandat de quatre ans. Choisir une personnalité issue du milieu des collectivités, un pari gagnant pour le président : "Nous avons atteint des objectifs significatifs."

Parmi les défis réalisés pendant la mandature de Séverine Battin, celle d'une stratégie autour de l’ensemble universitaire, menée dans une "transparence absolue" et qui a suscité une "excellente" adhésion du personnel. "Lyon 1 se réintègre dans une dynamique de site", se félicite Bruno Lina. Pourtant, il admet qu'"il reste des chantiers, mais nous sommes dans une dynamique durable avec une feuille de route claire. Quand on l’applique dans un temps réel, on se rend compte qu’on arrive à tracer un cap clair, une vision pluriannuelle. Nous passons d'une université gérée à université pilotée." De quoi envisager un projet à plus long terme.

Séverine Battin salue le "pragmatisme" de Véronique Sarselli

Lors de son arrivée fin 2025, Séverine Battin a constaté une équipe de gouvernance "ouverte", la possibilité "d'avoir une vision sur le long-terme", et des services "investis" sur lesquels elle s'est appuyée. Durant son mandat, elle a souhaité "incarner une vision", et pas seulement une position de contrôle. Sur le départ, elle a assuré "très bien s'entendre avec Bruno Lina, et sortir enrichie de cette expérience". Séverine Battin a également expliqué que la Métropole de Lyon était une "collectivité unique qui concilie des compétences qu'(elle) connait, avec plus de proximité que dans un département. Il y a sans doute énormément de bon à faire" relate-t-elle, louant "le pragmatisme" de sa présidente Véronique Sarselli.

De son côté, Bruno Lina s'est dit déçu du départ de sa désormais ex-DGS, mais relativise. "Ce n'est pas catastrophique. La trajectoire est développée, l'empreinte en place. Il faut croire que je suis moins attractif que la Métropole de Lyon", ironise-t-il. Le président de l'université relève également que les conditions du dialogue avec la collectivité pourront être facilitées avec l'arrivée de Séverine Battin.

Concernant la suite, Bruno Lina a promis qu'un nouveau DGS sera nommé pour le 1er juin. "Il n'y aura pas de période de carence.", promet le président. Il admet également que des entretiens sont en cours pour définir le successeur de Séverine Battin, "aussi bien des profils universitaires, qu'issus des collectivités". Un nouveau coup dur alors que le directeur de l'Inspé de Lyon, Thierry Terret, quittera ses fonctions en juillet.

"Il est hors de question de subir un budget"

Lors des comptes financiers de 2025, l'Université Lyon 1 est sortie déficitaire de 7 millions d'euros. Des chiffres que Bruno Lina justifie : "J’ai soldé toutes nos dettes quand je suis arrivé. Cela a créé un appel d’air financier qui nous a tirés vers le bas." Il promet néanmoins une réduction de ce déficit l'année prochaine. "Il est hors de question de subir un budget, on veut le piloter", s'exclame le président de l'Université.

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