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Illustration badge Vigik

Métropole de Lyon : les badges Vigik déployés chez les pompiers, un "gain opérationnel direct""

  • par Clémence Margall

    • Le déploiement des badges Vigik et de leur borne de recharge a commencé ce mardi chez les sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon.

    C’était une mesure "attendue" depuis longtemps qui devient aujourd’hui une réalité. Le syndicat des sapeurs-pompiers de la Métropole de Lyon et du Rhône SUD SDMIS (Service départemental-métropolitain d'incendie et de secours) a annoncé ce mardi le déploiement des fameux badges Vigik ainsi que des bornes de recharge.

    Lire aussi : Incendie des Chartreux à Lyon : les pompiers dénoncent un manque d’effectifs et de "l’improvisation" 

    "Un gain opérationnel direct"

    "Ces dispositifs permettront un accès simplifié et rapide aux parties communes des immeubles lors des interventions, réduisant concrètement les délais et les difficultés d’accès rencontrées jusqu’à présent. Un gain opérationnel direct, au service de l’efficacité et de la sécurité", salue le syndicat sur les réseaux sociaux. Une évolution "qui ne doit rien au hasard", assurent les sapeurs-pompiers, leur récent communiqué de presse ayant "permis de mettre en avant au niveau national cette problématique, ce qui a permis à la préfète de région de se saisir du dossier et de convoquer une réunion entre les bailleurs et le SDMIS débouchant sur l'arrivée effective des bornes et badges."

    Mais le syndicat reste prudent et maintient avoir été "le seul à porter ce sujet dans la durée, à alerter, à argumenter et à travailler concrètement pour faire émerger une solution adaptée aux réalités du terrain." Les pompiers de la métropole concluent : "Nous resterons attentifs aux conditions de déploiement, à l’augmentation des casernements dotés et aux retours du terrain afin de garantir l’efficacité de ce dispositif dans la durée."

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