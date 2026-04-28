Ambition affirmée pour Rivage. Le groupe lyonnais, spécialisé dans les services informatiques et la cybersécurité, sécurise 50 millions d’euros pour accélérer son développement.

Objectif 2030 pour Rivage. Le groupe de services informatiques et de cybersécurité annonce une levée de fonds de 50 millions d'euros destinée à "la

construction d'un leader français indépendant" et à l'acquisition d'entreprises. Fondé en 2025 par les Lyonnais Adrien Bonnet et Edouard Rousseau, Rivage souhaite "fédérer des entrepreneurs". Pour cela, le groupe se lance le défi de la transmission d'entreprises. Ainsi, Rivage acquiert une part majoritaire du capital des entreprises, tout en offrant aux fondateurs la possibilité d'investir au sein du groupe et de rester aux commandes de leur société. "Nous souhaitons unir des acteurs dans différentes régions", ambitionne Adrien Bonnet.

Un modèle qui pourrait rapporter gros, alors que le marché français des services numériques représentait 71,2 milliards d'euros fin 2025, selon nos confrères du Monde Informatique. Plus encore, le groupe espère atteindre 100 millions d'euros de chiffres d'affaires d'ici 2030. Afin d'exécuter cet objectif ambitieux, Rivage est soutenu financièrement par Strada Partners, un fonds européen spécialisé dans l'accompagnement d'entrepreneurs.

Un modèle basé sur une stratégie d'alliance

Concrètement, ce modèle permet à Rivage de soutenir des entreprises performantes en leur offrant "des ressources supplémentaires

pour accélérer leur croissance" sans perdre leur autonomie, et leur identité propre. Première entreprise issue du numérique et de la cybersécurité à rejoindre l'aventure ? "InfoClip", fondée en 1989 à Paris.

"Ce rapprochement ouvre un nouveau chapitre, plus ambitieux, tout en restant fidèles à ce que nous sommes. Nous sommes convaincus que le meilleur reste à construire“, justifie l'un de ses deux créateurs, Eric Melki. Rivage s'apprête à bientôt acquérir une autre société de cybersécurité. "Nous l'annoncerons dans les prochains mois", promet Adrien Bonnet.