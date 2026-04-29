David Moncoutié, consultant vélo sur Eurosport et ancien vainqueur d'étapes sur le Tour de France, évoque dans 6 minutes chrono / Lyon Capitale le phénomène Paul Seixas.

Vainqueur de la Flèche Wallonne et deuxième de Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogačar, le Lyonnais Paul Seixas a épaté la planète cyclisme. David Moncoutié ancien champion et consultant sur Eurosport, décrypte pour Lyon Capitale le nouveau phénomène du cyclisme mondial : "pour moi il fait déjà partie des trois meilleurs mondiaux". L'ancien vainqueur d'étapes sur le Tour et la Vuelta situe le prodige derrière Tadej Pogačar et Jonas Vingegaard avant de resituer son avis : "ce qui est exceptionnel à 19 ans".

David Moncoutié a côtoyé Paul Seixas dans son club de Villefranche-sur-Saône où évoluait également son fils et confie avoir tôt perçu le talent : "dès les catégories jeunes on voyait son potentiel surtout dans les courses difficiles". Mais son niveau actuel le surprend : "je n'ai jamais vu un coureur aussi fort à 19 ans". Quant à la question de sa participation au Tour de France, David Moncoutié l'invite à se lancer : "Vu son niveau actuel pourquoi s'en priver ? Il n'a rien à perdre".

La retranscription intégrale de l'entretien avec David Moncoutié

Bonjour à tous et bienvenue. Vous regardez 6 minutes chrono le rendez-vous quotidien de la rédaction de Lyon Capitale. Aujourd’hui nous parlons de vélo sans polémique pour évoquer un jeune cycliste lyonnais de 19 ans qui impressionne la planète : Paul Seixas. Pour en parler nous accueillons David Moncoutié. Bonjour. Vous êtes consultant et ancien champion du cyclisme français vainqueur d’étapes sur le Tour de France et la Vuelta. Vous venez également de remporter une course gravel en Bourgogne. Nous revenons surtout sur la semaine exceptionnelle de Paul Seixas : victoire à la Flèche Wallonne et deuxième place à Liège-Bastogne-Liège derrière Tadej Pogačar. Peut-on déjà le considérer comme l’un des trois meilleurs coureurs mondiaux ?

Oui ce que l’on voit depuis le début de l’année est impressionnant. C’est fort de le dire mais pour moi il fait déjà partie des trois meilleurs mondiaux. Il y a Tadej Pogačar peut-être le meilleur coureur de tous les temps et Jonas Vingegaard. Je le place juste derrière ce qui est exceptionnel à 19 ans.

Comment expliquer un tel niveau à 19 ans alors que le cyclisme était réputé pour une maturation plus tardive ?

Le cyclisme a évolué. Les jeunes arrivent plus tôt à haut niveau. À mon époque avant 21 ans c’était inimaginable. À 19 ans j’étais encore amateur. Aujourd’hui les coureurs sont mieux préparés et passent professionnels plus tôt. Lui est passé pro à 18 ans. Mais malgré cela ce qu’il réalise reste hors norme. On peut atteindre ce niveau à 21 ans mais il a un à deux ans d’avance sur les meilleurs.

Peut-il encore progresser ?

Oui on voit qu’il continue de progresser. Même s’il était déjà très fort chez les jeunes il franchit encore des caps chez les professionnels. Entre l’an dernier et cette saison sa progression est nette. À 19 ans dans un sport aussi exigeant il est logique qu’il continue de progresser. Cela laisse entrevoir le meilleur pour la suite.

Vous avez commenté sa victoire sur le Tour du Pays basque première victoire française sur une course World Tour par étapes depuis 2007. Peut-il devenir le coureur qui mettra fin à l’attente française sur le Tour de France ?

Tout le monde y pense. Il a placé la barre très haut. C’est un coureur complet : bon en contre-la-montre excellent grimpeur capable de bien se placer. Il a toutes les qualités pour briller sur un grand tour. Bien sûr il y a Tadej Pogačar mais il est plus jeune. On peut imaginer qu’il devienne celui qui gagnera le Tour de France. Je n’ai jamais vu un coureur aussi fort à 19 ans.

Vous l’avez vu évoluer jeune notamment dans son club à Villefranche-sur-Saône où il était avec votre fils. Aviez-vous déjà perçu ce potentiel ?

Oui dès les catégories jeunes on voyait son potentiel surtout dans les courses difficiles. Dès les juniors il semblait destiné à devenir professionnel. On l’a vu progresser régulièrement. Je suis surpris par son niveau actuel à 19 ans mais pas par le fait qu’il réussisse chez les professionnels.

Se pose désormais la question de sa participation au Tour de France. Est-ce risqué à son âge ?

Le cyclisme a changé. Avant on évitait d’envoyer les jeunes trop tôt. On pouvait penser que c’était prématuré. Mais vu son niveau actuel pourquoi s’en priver ? Il n’a rien à perdre. Il ne sera pas favori. Cela peut être une expérience positive. S’il en a envie il doit y aller et prendre du plaisir.

Faut-il être patient pour une victoire sur le Tour ?

Oui il faut être patient. Son objectif est sûrement de gagner le Tour un jour. Il a le temps. Peut-être d’ici 2030. Un premier Tour peut déjà être une bonne expérience. Rivaliser sur trois semaines avec Tadej Pogačar semble encore difficile mais jouer un rôle important serait déjà remarquable.