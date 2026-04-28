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écriture antique
Crédit : département du Rhône

Des collégiens rhodaniens sensibilisés à l'archéologie à Saint-Roman-en-Gal

  • par Loane Carpano

    • Les 27 et 28 avril, 40 classes d'élèves rhodaniens ont été accueillies au musée gallo-romain de Saint-Roman-de-Gal pour une journée dédiée à l'époque antique.

    Dans le cadre des "Journées antiques des collégiens du Rhône", 1 075 collégiens rhodaniens se sont rendus au musée et site gallo-romains de Saint-Roman-en-Gal les 27 et 28 avril. L’occasion pour eux de découvrir les nombreuses facettes du métier d’archéologue, d’approcher de façon vivante les modes de vie antiques, et de profiter de temps de rencontres avec des scientifiques et des reconstituteurs.

    Cinq ateliers, encadrés par des des reconstituteurs ou médiateurs, ont animé les journées. Les élèves ont notamment pu découvrir l'archéologie, l'hoplite grec, la mythologie, ou encore l'écriture antique.

    "L’objectif est de proposer une journée immersive à 1 075 collégiens du Rhône en suscitant leur intérêt pour l’histoire antique tout en faisant le lien avec le programme scolaire des classes de 6e", conclut le département du Rhône.

    Lire aussi : "Quais du départ" : des élèves face aux enjeux écologiques au cinéma

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