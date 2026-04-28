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La Poste a récemment annoncé la fermeture du bureau de poste des Terreaux à Lyon. (Illustration Pixabay)

Vénissieux : après des fusillades, La Poste reprend la distribution du courrier

  • par Loane Carpano

    • Suspendue le 13 avril suite à des fusillades liées au trafic de drogue, la distribution du courrier a repris boulevard Joliot-Curie à Vénissieux.

    Suite à plusieurs fusillades liées au trafic de drogue, La Poste avait décidé de suspendre la distribution de courrier autour du boulevard Joliot-Curie à Vénissieux. Depuis le 13 avril, la livraison était donc suspendue sur treize adresses du secteur.

    La distribution a finalement repris normalement la semaine dernière. "Après l’arrêt de la distribution, des échanges avec la mairie de Vénissieux et avec les forces de l’ordre ont permis de définir les conditions de la reprise", indiquent les services de La Poste dans un communiqué.

    La direction affirme néanmoins se réserver la possibilité de "réévaluer les conditions de cette reprise si la situation le nécessite". Elle remercie les habitants pour leur compréhension et leur soutien lors de cette période.

    Lire aussi : Vénissieux : après les fusillades, La Poste suspend la distribution du courrier autour du boulevard Joliot-Curie

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