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remplacement des lampadaires avenue Franklin Roosevelt (6e arr.)

Remplacement des lampadaires avenue Franklin Roosevelt : une opération à 300 000 euros

  • par Clarisse Bererd

    • Les 36 lampadaires de l'avenue Franklin Roosevelt (Lyon 6e) ont été remplacés après 45 ans de service. Des mâts LED, quatre fois moins énergivores.

    Les lampadaires de plus de quarante-cinq ans de l’avenue Franklin Roosevelt (Lyon 6e) ont été remplacés. La proposition faite par la Direction de l’éclairage urbain de la Ville de Lyon a été concertée avec les architectes des Bâtiments de France, ainsi qu’avec la mairie du 6e arrondissement.

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    Ce remplacement a été jugé comme "nécessaire" par la Ville, compte tenu de l’âge avancé des mobiliers en place. Les trente-six nouveaux mâts s’inspirent du  style des anciens tout en apportant une touche de modernité.

    En effet, se sont désormais des luminaires LED. Les nouveaux lampadaires sont sensés consommer 4quatrefois moins que les anciens. Cela se traduit par une économie prévue de 35 000 kWh.

    Le montant de l’opération est de 300 000 euros.

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