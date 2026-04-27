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Rhône : 4 séjours culturels proposés aux jeunes entre 6 et 14 ans durant les vacances scolaires

  • par C.M.

    • Organisés avec la Ligue de l’Enseignement, ces séjours sont des vacances apprenantes, destinés à près de 120 jeunes âgés de 6 à 14 ans.

    Pour les vacances 2026, le Département du Rhône reconduit son dispositif "Mes colos dans le Rhône !". Proposé à près de 120 jeunes âgés de 6 à 14 ans, le dispositif prévoit cette année 4 séjours de vacances apprenantes sur le territoire, organisés en partenariat avec la Ligue de l’Enseignement.

    Plutôt nature ou histoire ?

    Les jeunes, entre 9 et 14 ans, pourront par exemple se rendre à Cublize du 6 au 10 juillet pour une "colo sportive" au Lac des Sapins et profiter d’activités telles que du VTT, canoë ou paddle, mais également d'un peu de baignade. Pour les férus d’histoire, un stage de journalisme à la découverte du Tata Sénégalais de Chasselay est proposé du 13 au 17 juillet. Ce séjour s’adresse aux jeunes de 13 à 15 ans et s’oriente autour de la Mémoire. À l’issue, les vacanciers devront réaliser un film court "retraçant le récit de ce lieu de mémoire remarquable et méconnu des Monts d’Or." Ce dernier sera mis en valeur lors des "Sentiers Mémoire" du Département.

    Les deux autres séjours se dérouleront ensuite durant les vacances d’octobre. Du 19 au 23 octobre, "Ma colo nature au Mont Saint-Rigaud" proposera aux jeunes entre 6 et 9 ans de se rendre à l’Internat d’Excellence Ruralité de Deux-Grosnes pour un séjour autour de la nature et du patrimoine naturel. Les amateurs d’histoire gallo-romaine ont rendez-vous quant à eux au Musée de Saint-Romain-en-Gal du 26 au 30 octobre pour un séjour en immersion : fouilles, réalisation de mosaïques, découverte de la vie des légionnaires, 20 enfants de 10 à 13 ans sont attendus.

    Pour y participer, les familles devront compter 300 euros par enfant, ou 400 euros pour les non-Rhodaniens. Toutes les informations et inscriptions sont à retrouver sur le site de l’événement.

    Lire aussi : Rhône : 4 500 km de sentiers de randonnée balisés, 600 km supplémentaires prévus en 2026

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