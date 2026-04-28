Les chiffres de la demande d’emploi au 1er trimestre 2026 en Auvergne-Rhône-Alpes sont en une baisse de 0,9 %, mais restent stables sur un an. Du côté des moins de 25 ans, ils diminuent de 2,2 %.

La préfecture de région Auvergne-Rhône-Alpes a révélé ce mardi les chiffres de la demande d’emploi au 1er trimestre de 2026 sur le territoire. Ainsi, 634 340 personnes sont inscrites à France Travail et n’ont réalisé aucune activité professionnelle ou réduite au 1er trimestre, soit une diminution de 0,4 % sur un trimestre, une fois "les variations saisonnières corrigées."

Les chiffres révèlent également que la demande d’emploi diminue de 0,9 % sur le trimestre, mais "reste stable" sur un an. Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de 25 ans diminue quant à lui de 2,2 %. Mais les chiffres varient selon les territoires. L’État observe une augmentation de la demande dans le Rhône de 1,7 % et dans cinq autres départements, mais note une forte baisse de 2,9 % dans l’Allier. Sur un an, les hommes connaissent par ailleurs une légère hausse, quand les femmes connaissent une baisse "comparable" dans ces catégories, bien qu'elles représentent la majorité des inscrits avec 50,7 %.

Dans le détail, les demandeurs d’emploi de catégorie A sont moins nombreux ce trimestre avec une baisse de 1,2 % et de 2,6 % sur un an. Dans les catégories B et C, où les inscrits sont plus nombreux, la tendance régionale rejoint la nationale avec -1,2 %. Les services de l’État indiquent enfin qu’à ces demandeurs d'emploi s’ajoutent désormais 32 750 personnes inscrites en parcours social (catégorie F) et 60 150 en attente de réorientation (catégorie G).

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