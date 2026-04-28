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Image d’illustration voiture de police. (@CM)

Villeurbanne : Treize interpellations pendant une opération "ville sécurité renforcée"

  • par Romain Balme

    • Une opération "ville sécurité renforcée" menée à Villeurbanne a mobilisé 120 agents du 21 au 23 avril. Plus de 800 contrôles ont été réalisés, donnant lieu à plusieurs interpellations.

    Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’action départemental de restauration de la sécurité du quotidien, la direction interdépartementale de la police nationale du Rhône a mené une opération "ville sécurité renforcée" à Villeurbanne du 21 au 23 avril. Cet imposant dispositif a mobilisé 120 agents, dont des policiers nationaux, municipaux ou encore des contrôleurs RATP et TCL.

    Lors de cette opération, 820 personnes ont été contrôlées, menant à treize interpellations, dont 5 dans le cadre de la lutte contre le point de deal
    rue Jules Vallès. Quatre amendes forfaitaires délictuelles ont également été réalisées (stupéfiants et défaut d’assurance). Par ailleurs, trois commerces ont été contrôlés dans le cadre d’une opération antifraude, aboutissant à deux procédures pour travail dissimulé et usage de faux documents ainsi que plusieurs manquements relevés.

    L'intervention de ces agents a par ailleurs permis une importante saisie. 300 grammes de drogues, 5 370 euros en numéraire, un fusil à pompe avec canon scié, ainsi qu'une arme de poing de type revolver et des munitions ont été confisqués. A noter que deux étrangers en situation irrégulière ont été mis à la disposition de la police aux frontières.

    Lire aussi : Plus de 40 interpellations dans la Métropole de Lyon après deux opérations de police

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