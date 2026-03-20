Culture
Franz Ferdinand – 2025

Concert : le tour de Franz

  • par Kevin Muscat

    • Bénédiction ou malédiction ? Franz Ferdinand fait partie de ces groupes qui ont (presque) tout donné sur leur premier titre (Take Me Out), ont tout conquis avec en une fraction de seconde et ont dû passer le reste de leur carrière à courir derrière la formule magique qui a présidé à cette explosion. 

    Cela n’a pourtant guère empêché le groupe écossais de poursuivre sa route brillamment, et ce depuis vingt ans, de s’offrir même quelques pas de côté (ce très chouette album avec les Sparks : FFS). 

    La dernière fois qu’on les a vus sur scène c’était à l’Amphi 3000 et c’était impressionnant, en dépit d’une salle qui se prête peu à ce genre de formations. Ici, ce sera au Transbordeur, et en quelque sorte plus “intime” et plus rock.

    Franz Ferdinand – Le 23 mars au Transbordeur

    à lire également
    Le festival des Nuits de Fourvière à Lyon. (Photo OLIVIER CHASSIGNOLE / AFP)
    "C'est une blague", "la cata"... : la billetterie des Nuits de Fourvière irrite les Lyonnais

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Rongeurs vivants et morts : cette pizzeria de Lyon fermée d'urgence 12:11
    Concert : le tour de Franz 12:04
    "Abject", "déshonneur" : Georges Képénkian indigné par un tract de Cœur lyonnais 11:42
    Les Insoumis retirent leur liste dans une circonscription de Lyon 11:18
    Le Crif à Lyon appelle à voter contre LFI alliée au maire écologiste 11:07
    d'heure en heure
    Incendie d'une conduite de gaz à Lyon : huit personnes relogées et des dégâts importants 11:01
    Procès de Jean-Michel Aulas contre Rue 89 : la date du procès en appel fixée en juin 10:23
    SAMU Lyon voiture
    Lyon : un homme blessé par balle, le suspect toujours recherché 09:39
    Des prix cassés : La brasserie Georges organise une vente de sa vaisselle 09:37
    Municipales à Lyon : les Socialistes recadrent Aulas et ses "méthodes indignes" 08:40
    JO 2030 : le Cojop, en "transition", continue de chercher son numéro 2 08:06
    Haute-Savoie : un alpiniste italien tué et un autre blessé par une chute de pierres 07:56
    Eliminé par le Celta Vigo, l'OL prend la porte dès les 8e de finale de Ligue Europa 07:54
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut