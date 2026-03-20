Concert : le tour de Franz

Bénédiction ou malédiction ? Franz Ferdinand fait partie de ces groupes qui ont (presque) tout donné sur leur premier titre (Take Me Out), ont tout conquis avec en une fraction de seconde et ont dû passer le reste de leur carrière à courir derrière la formule magique qui a présidé à cette explosion.

Cela n’a pourtant guère empêché le groupe écossais de poursuivre sa route brillamment, et ce depuis vingt ans, de s’offrir même quelques pas de côté (ce très chouette album avec les Sparks : FFS).

La dernière fois qu’on les a vus sur scène c’était à l’Amphi 3000 et c’était impressionnant, en dépit d’une salle qui se prête peu à ce genre de formations. Ici, ce sera au Transbordeur, et en quelque sorte plus “intime” et plus rock.

Franz Ferdinand – Le 23 mars au Transbordeur