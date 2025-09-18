Culture
Nikolaj Szeps-Znaider © Fred Mortagne

Concert classique : Mahler contre Mahler

  • par Guillaume Médioni

    • La rentrée musicale débute à peine que déjà s’engage le duel entre les deux grandes institutions lyonnaises qui s’affrontent symphoniquement (et symboliquement) à quelques jours d’intervalle dans du Mahler.

    Un “choc de titans”, dont sera absente la Symphonie n° 1 du compositeur allemand (surnommée Titan), mais qui mettra en perspective les 4e et 6e de Mahler.

    À notre gauche, l’Orchestre de l’Opéra de Lyon pour la 4e sous la direction de Jader Bignamini, à notre droite l’Orchestre national de Lyon dans la 6e (surnommée Tragique) et Nikolaj Szeps-Znaider à la baguette.

    Un peu moins d’une heure pour la 4e, une heure trente pour la 6e : des proportions nettement à l’avantage de l’ONL si l’on privilégie la générosité mais un complément de programme côté Opéra avec la Siegfried Idyll de Richard Wagner qui remet la balle au centre.

    Au-delà d’un tel hasard du calendrier et malgré cette montée en épingle artificielle imputable à quelque rédaction lutine, nul doute que ce double rendez-vous ravira les amateurs de grandes fresques symphoniques.

    Mahler, Symphonie n° 4 – Samedi 20 septembre à 20 h à l’opéra de Lyon – www.opera-lyon.com

    Mahler, Symphonie n° 6 – Jeudi 2 octobre à 20 h et samedi 4 octobre à 18 h à l’Auditorium – www.auditorium-lyon.com

    Exposition photo : Farida Hamak, sur les traces de la Tunisie

