Exposition photo : Farida Hamak, sur les traces de la Tunisie

Parcourant depuis plusieurs années les pays du Maghreb et du Moyen-Orient à la découverte de leurs mutations, avec un regard particulier sur la condition des femmes, la photographe franco-algérienne Farida Hamak expose une série de photos réalisées pendant trois ans en Tunisie.
Un territoire qu’elle a traversé du nord au sud, construisant au fil de ses voyages de petites histoires remplies de beautés silencieuses comme celles des paysages, d’une architecture abandonnée, celles des êtres humains rencontrés.
Loin d’illustrer un travail purement esthétique, ses photos dévoilent des moments d’émotions qui appartiennent à une culture posée entre tradition et modernité, saisis de manière imprévisible comme des traces à peine perceptibles, ainsi le bruit lointain d’une brise, le murmure d’une discussion entre femmes d’une même famille ou le cliquetis de l’eau d’un bassin encore rempli.
Son cheminement où l’attention à ce qui l’entoure domine lui permet de mettre à nu un territoire de manière pudique et sensible, laissant apparaître aussi des non-dits et la complexité de la Tunisie d’aujourd’hui.
Empreintes - Farida Hamak – Du 18 septembre au 15 novembre, galerie Regard Sud – regardsud.com