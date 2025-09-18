Exposition photo : Farida Hamak, sur les traces de la Tunisie

Parcourant depuis plusieurs années les pays du Maghreb et du Moyen-Orient à la découverte de leurs mutations, avec un regard particulier sur la condition des femmes, la photographe franco-algérienne Farida Hamak expose une série de photos réalisées pendant trois ans en Tunisie.

Un territoire qu’elle a traversé du nord au sud, construisant au fil de ses voyages de petites histoires remplies de beautés silencieuses comme celles des paysages, d’une architecture abandonnée, celles des êtres humains rencontrés.

© Farida Hamak

Loin d’illustrer un travail purement esthétique, ses photos dévoilent des moments d’émotions qui appartiennent à une culture posée entre tradition et modernité, saisis de manière imprévisible comme des traces à peine perceptibles, ainsi le bruit lointain d’une brise, le murmure d’une discussion entre femmes d’une même famille ou le cliquetis de l’eau d’un bassin encore rempli.

Son cheminement où l’attention à ce qui l’entoure domine lui permet de mettre à nu un territoire de manière pudique et sensible, laissant apparaître aussi des non-dits et la complexité de la Tunisie d’aujourd’hui.

Empreintes - Farida Hamak – Du 18 septembre au 15 novembre, galerie Regard Sud – regardsud.com