Culture
Empreintes © Farida Hamak

Exposition photo : Farida Hamak, sur les traces de la Tunisie

  • par Martine Pullara

    • Parcourant depuis plusieurs années les pays du Maghreb et du Moyen-Orient à la découverte de leurs mutations, avec un regard particulier sur la condition des femmes, la photographe franco-algérienne Farida Hamak expose une série de photos réalisées pendant trois ans en Tunisie. 

    Un territoire qu’elle a traversé du nord au sud, construisant au fil de ses voyages de petites histoires remplies de beautés silencieuses comme celles des paysages, d’une architecture abandonnée, celles des êtres humains rencontrés.

    © Farida Hamak

    Loin d’illustrer un travail purement esthétique, ses photos dévoilent des moments d’émotions qui appartiennent à une culture posée entre tradition et modernité, saisis de manière imprévisible comme des traces à peine perceptibles, ainsi le bruit lointain d’une brise, le murmure d’une discussion entre femmes d’une même famille ou le cliquetis de l’eau d’un bassin encore rempli. 

    Son cheminement où l’attention à ce qui l’entoure domine lui permet de mettre à nu un territoire de manière pudique et sensible, laissant apparaître aussi des non-dits et la complexité de la Tunisie d’aujourd’hui.

    Empreintes - Farida Hamak – Du 18 septembre au 15 novembre, galerie Regard Sud – regardsud.com

    à lire également
    Concert classique : Mahler contre Mahler

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Concert classique : Mahler contre Mahler 13:49
    Exposition photo : Farida Hamak, sur les traces de la Tunisie 13:33
    En direct. Grève du 18 septembre à Lyon : deux blessés dont un journaliste dans le cortège 13:20
    Exposition : Alain Pouillet, inclassable peintre lyonnais 12:46
    police judiciaire
    Vaulx-en-Velin : un automobiliste interpellé sans permis, armé et sous l'emprise du cannabis 12:13
    d'heure en heure
    L'isolement fait partie des préoccupations des seniors, selon la parole donnée aux "vieux électeurs" par l'association des Petits Frères des Pauvres. © AFP / Archives, Damien Meyer
    L'ARS et la Métropole de Lyon inaugurent une nouvelle résidence séniors à Bron 11:44
    L'Allondon, rivière franco-suisse. ain
    Le plan de prévention des inondations soumis à une enquête publique dans l'Ain 11:11
    Grégory Doucet, Bruno Bernard et Eva Nguyen Binh
    La Ville et la Métropole de Lyon renouvellent leur partenariat pour le développement culturel à l'international 10:54
    Lyon : l'INSEE dresse le bilan sur l'emploi au centre commercial de la Part-Dieu 10:20
    Les HCL lancent REVA-Lyon, un registre de volontaires pour la recherche vaccinale 09:46
    Palais de justice de Lyon @Hugo LAUBEPIN
    Meurtre de la Lyonnaise Auriane Laisné : une nouvelle expertise psychiatrique de l'accusé 09:17
    Image d'illustration police TCL. (Photo Antoine Boureau / Hans Lucas via AFP)
    TCL : Sytral et préfecture se félicitent d'une baisse de la délinquance dans la métropole de Lyon 08:50
    police lyon faits divers
    A Caluire-et-Cuire, un homme de 94 ans se fait voler son collier en or devant chez lui 08:21
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut