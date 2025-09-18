Actualité
manifestation du 1er mai 2025 à Lyon
Environ 6 500 personnes ont manifesté jeudi 1er mai à Lyon. (@NC)

Grève du 18 septembre à Lyon. TCL, manifestations... Une forte mobilisation attendue ce jeudi

  • par Nathan Chaize

    • Une semaine après le mouvement "Bloquons tout", Lyon Capitale vous fait vivre la journée de manifestation prévue ce jeudi.

    8 h 05 : Une brève tentative de blocage du périphérique

    Peu avant 7 h 40, des manifestants ont pénétré sur le périphérique à hauteur de Villeurbanne. Le blocage a été de très courte durée puisque les individus ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre quelques minutes plus tard.

    7 h 58 : Un premier rassemblement place des Archives

    Un premier rassemblement s'est déroulé dans le calme peu avant 7 h du matin place des Archives près de Perrache. Une trentaine de personnes se sont rassemblées selon Le Progrès, avant de se diriger vers la rue Victor-Hugo et la place Bellecour. Le groupe a été dispersé par un important dispositif policier.

    7 h 57 : La circulation très peu impactée sur le réseau TCL

    Les lignes de métro, funiculaires, trambus, bus Chrono, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône fonctionneront normalement ce jeudi sur le réseau TCL, mais certaines lignes de tramway et de bus seront impactées.

    Du côté des tramways, les lignes T3, T4 et T5 circuleront sans changement. La ligne T1 passera toutes les 7 minutes, la T2 toutes les 6 minutes 30, et la T6 toutes les 15 minutes, tandis que la ligne T7 ne circulera pas.

    Plusieurs lignes de bus ne circuleront pas. L'ensemble des perturbations est à retrouver sur ce lien.

    Lire aussi : Grève du 18 septembre : la circulation des TCL à Lyon très peu impactée

    à lire également
    Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    manifestation du 1er mai 2025 à Lyon
    Grève du 18 septembre à Lyon. TCL, manifestations... Une forte mobilisation attendue ce jeudi 07:57
    Pollution : la qualité de l'air pourrait se dégrader ce jeudi à Lyon 07:35
    soleil terrasse Lyon météo
    Météo : un jeudi ensoleillé et chaud à Lyon, jusqu'à 28°C attendus 07:16
    Florestan Groult
    "Nous préparons notre propre offre politique", assure Florestan Groult (LFI) 07:00
    Photo_Christophe_Lavaut_Aintourisme
    Christophe Lavaut recruté comme nouveau directeur d'Aintourisme 17/09/25
    d'heure en heure
    athlètes biathlon
    Haute-Savoie : la billetterie pour la coupe du monde de biathlon est ouverte 17/09/25
    Manifestation retraites FO
    Manifestation du 18 septembre : 1 300 policiers et gendarmes seront mobilisés à Lyon 17/09/25
    bruno bernard
    Une police métropolitaine des transports à Lyon ? "Il y a déjà tout ce qu'il faut" juge Bruno Bernard 17/09/25
    tournage cinéma casting
    M6 recherche ses futurs candidats lyonnais pour l'émission "Mission Travaux" 17/09/25
    La Région signe une nouvelle convention pour l’inclusion des personnes handicapées 17/09/25
    Rue de la République
    La Ville de Lyon et la Métropole débloquent 80 000 € pour "préserver le dynamisme économique" en Presqu'île 17/09/25
    police Lyon
    Lyon : la police disperse un rassemblement pro-Palestine en marge du salon de l’Alyah 17/09/25
    Rentrée culturelle : le théâtre de L’Élysée, cour et jardin 17/09/25
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut