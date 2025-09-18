Grève du 18 septembre à Lyon. TCL, manifestations... Une forte mobilisation attendue ce jeudi

Une semaine après le mouvement "Bloquons tout", Lyon Capitale vous fait vivre la journée de manifestation prévue ce jeudi.

8 h 05 : Une brève tentative de blocage du périphérique

Peu avant 7 h 40, des manifestants ont pénétré sur le périphérique à hauteur de Villeurbanne. Le blocage a été de très courte durée puisque les individus ont pris la fuite à l'arrivée des forces de l'ordre quelques minutes plus tard.

7 h 58 : Un premier rassemblement place des Archives

Un premier rassemblement s'est déroulé dans le calme peu avant 7 h du matin place des Archives près de Perrache. Une trentaine de personnes se sont rassemblées selon Le Progrès, avant de se diriger vers la rue Victor-Hugo et la place Bellecour. Le groupe a été dispersé par un important dispositif policier.

7 h 57 : La circulation très peu impactée sur le réseau TCL

Les lignes de métro, funiculaires, trambus, bus Chrono, ainsi que les services Rhônexpress et Navigône fonctionneront normalement ce jeudi sur le réseau TCL, mais certaines lignes de tramway et de bus seront impactées.

Du côté des tramways, les lignes T3, T4 et T5 circuleront sans changement. La ligne T1 passera toutes les 7 minutes, la T2 toutes les 6 minutes 30, et la T6 toutes les 15 minutes, tandis que la ligne T7 ne circulera pas.

Plusieurs lignes de bus ne circuleront pas. L'ensemble des perturbations est à retrouver sur ce lien.

