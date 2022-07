Cirque : Les Nuits de Fourvière au domaine de Lacroix-Laval

Le festival des Nuits de Fourvière installe un village de cirque au domaine de Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile, un lieu de fête et de rencontres artistiques !

Du 4 au 22 juillet, le public pourra ainsi découvrir, autour de deux chapiteaux et un camion théâtre, trois compagnies de cirque.

Le cirque Trottola avec Campana, spectacle de la trapéziste Titoune et du clown Bonaventure Gacon, entourés de musiciens live et qui se demandent ce qu’ils font sur la piste en livrant un spectacle dont le langage est véritablement celui du cirque tout en étant moderne.

Envols, fausses chutes et numéros d’une grande virtuosité servent une esthétique qui explore les profondeurs de l’âme humaine. Bêtes de foire est le fruit de la rencontre entre Laurent Cabrol, circassien, et Elsa De Witte, costumière et comédienne.

La part secrète de l’humanité

Sur une piste ronde traditionnelle et étoilée, en musique, ils incarnent des personnages lunaires, tantôt humains, tantôt bricolés de fil de fer et de matériaux de récup (cuir, velours, métaux rouillés, moteurs, fripes, miroirs, lentilles de projecteur…) et inventent un cirque abracadabrantesque, créant un univers totalement imaginaire.

Formé aux techniques de la magie, Yann Frisch est un clown hors du commun qui expérimente avec Personne le jeu burlesque à travers le(s) masque(s) pour percer le mystère de l’incarnation et de la présence. Il est question d’illusion, de métamorphose autour de la révélation de cet autre moi, l’être intérieur, la part secrète de l’humanité.

Personne sera proposé dans le camion théâtre, structure itinérante de la compagnie, construite sur mesure pour y jouer ses créations au plus proche des spectateurs, comportant un gradin pentu de 80 places et une scène frontale de 8 mètres d’ouverture.

Certaines soirées seront prolongées par les rythmes endiablés – sur fond de salsa, de jazz, de funk et de musique napolitaine – de l’orchestre déjanté Life Is Not A Picnic. Comme ce fut le cas lors des éditions précédentes, ce village de cirque réunit tous les ingrédients pour enthousiasmer les petits et les grands !

Les Nuits font leur cirque – Du 4 au 22 juillet au domaine de Lacroix-Laval à Marcy-l’Étoile