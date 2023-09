Le CAUE Rhône Métropole et l’Archipel dévoilent les quarante bâtiments finalistes du TERRAFIBRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales. Une exposition étonnante !

Dans un contexte où, face au dérèglement climatique, il est urgent de rénover et construire autrement avec l’utilisation de matériaux biosourcés et géosourcés, le CAUE Rhône Métropole et l’Archipel (maison des architectes à Lyon) dévoilent avec TerraFibra Architectures les quarante bâtiments finalistes du TERRAFIBRA Award, premier prix mondial des architectures contemporaines en terre crue et fibres végétales.

L’idée étant de démontrer que des solutions techniques vertueuses et efficaces existent dans le monde entier, certaines étant séculaires sans pour autant renoncer à l’innovation, d’autres en train d’être imaginées.

Pavillon en bambou © SAL School of Architecture

Réalisées avec des matières renouvelables qui ne produisent pas de carbone (actuellement, selon l’ONU, 40 % des gaz à effet de serre proviennent du bâti et de ses matériaux de construction), elles préservent de la chaleur, du froid et de la dégradation.

Les projets sont présentés sur les deux lieux qui abordent différentes techniques : terre coulée, enduit, terre, bauge et roseau à l’Archipel et pisé, adobe, terre comprimée, torchis, chanvre, paille et bambou au CAUE où ils seront tous réunis à partir du 1er octobre.

La région Auvergne-Rhône-Alpes est à la pointe dans l’innovation architecturale, ainsi L’Isle-d’Abeau accueille Les Grands Ateliers, un lieu unique en France où sont expérimentés des prototypes à l’échelle 1.

Ils sont coproducteurs de l’exposition avec le Pavillon de l’Arsenal à Paris et Amàco, centre de formation basé à Villefontaine qui soutient notamment le développement de projets transformant les matières naturelles disponibles localement en matériaux de construction.

Des constructions époustouflantes

Très pédagogique, le parcours nous révèle des constructions à l’esthétique époustouflante et dont on ignorait jusque-là le potentiel et la diversité des matériaux utilisés, beaucoup se trouvant sous nos pieds comme les cailloux et la terre.

On découvre par exemple en Chine leCentre de formation à la construction en terre (2017) avec ses murs en pisé et sa charpente en bambou, une plante légère qui pousse très vite, dont la résistance lui permet de remplacer l’acier ; en Inde l’incroyable école primaire de la Landom ModelHigh School (2018), construite par les villageois, aux murs en briques d’adobe (mélange d’argile et d’eau) façonnées à la main et séchées au soleil, l’isolation de la toiture est un mélange de terre-paille ; la maison Acaiacáau Brésil (2018) avec ses murs en torchis sur un support en bambou, la structure principale étant en eucalyptus massif.

La pratique du torchis qui fut développée au Proche-Orient vers la fin du Xe millénaire avant notre ère consiste à garnir de terre (amendée de fibres végétales) une structure porteuse en bois qui se trouve ainsi protégée de l’humidité.

Le Chaume urbain à Saint-Denis (2021), une rue couverte en bois de réemploi avec une couverture en roseau, plébiscité pour ses performances d’isolation thermique et d’étanchéité ou encore le centre culturel Matariyah (2013) en Égypte dont le torchis mêle argile, sable et paille sur un support bois et une couverture réalisée avec des nattes en feuilles de palmier.

Si certaines techniques demeurent artisanales, d’autres bénéficient de systèmes de fabrication mécanisés qui augmentent les capacités de production, la résistance étant aussi à l’épreuve comme dans la réalisation de blocs de terre comprimés par une presse à l’intérieur d’un moule métallique et dont le séchage naturel limite l’impact environnemental.

Beaucoup de techniques sont à découvrir et, pour enrichir votre visite, le CAUE propose au public des conférences, des ateliers et même un voyage d’étude dans le Nord-Isère autour de la filière terre.

TerraFibra Architectures – Jusqu’au 16 décembre, au CAUE et à l’Archipel

www.caue69.fr

www.archipel-librairie.fr