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Le Département de l’Isère et les chasseurs lancent deux chantiers en faveur de la biodiversité à Varacieux. @FDC38

Le Département de l’Isère et les chasseurs lancent deux chantiers en faveur de la biodiversité à Varacieux

  • par LR

    • Le 2 octobre, la Fédération départementale des chasseurs et le Département de l’Isère ont lancé deux chantiers à Varacieux prévoyant la réouverture de 1,5 hectare de pelouse sèche et la création d’une mare de 200 m².

    La Fédération départementale des chasseurs et le Département de l’Isère ont lancé, le 2 octobre, deux chantiers d’envergure à Varacieux. Le premier prévoit la réouverture de 1,5 hectare de pelouse sèche et le deuxième, la création d’une mare de 200 m².

    Cette opération s’inscrit dans un partenariat vieux de 30 ans entre la Fédération et la collectivité, ayant déjà permis l’implantation de 5 700 hectares de cultures faunistiques, la plantation de 120 km de haies, la création ou la restauration de 46 mares et la réouverture de 74 milieux naturels en Isère.

    Le Département de l’Isère et les chasseurs lancent deux chantiers en faveur de la biodiversité à Varacieux. @FDC38

    "Maintenir le paysage ouvert"

    Alors que la biodiversité est gravement en danger, notamment en raison de la "disparition progressive de l’élevage et du pastoralisme", l’association communale de chasse agréée (ACCA) de Varacieux entend donc "restaurer les milieux pour corriger les déséquilibres" Et Jean-Pierre Barbier, président du Département, d’abonder : "La création de mare et la plantation de haies sont essentielles pour la biodiversité et la préservation de la ressource en eau. L'écologie n'appartient à aucun parti. Ça fait partie des missions du Département et je remercie la fédération des chasseurs de s'associer à notre politiques départementale."

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