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Un accident s’est produit sur l’autoroute A7. (Photo d’illustration by Albin Bonnard / Hans Lucas via AFP)

Près de Lyon : un sanglier percuté par une voiture sur l’A7, quatre personnes blessées

  • par Corentin Lucas

    • Dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 octobre, une voiture a violemment percuté un sanglier sur l’autoroute A7, au sud de Vienne. Blessées, quatre personnes ont été prises en charge.

    La violente collision s’est produite aux alentours de 3h du matin, sur l’autoroute A7, dans la nuit du dimanche 4 au lundi 5 octobre. Plus précisément à hauteur du Péage-de-Roussillon (Isère), en direction de Lyon. Une voiture aurait violemment percuté un sanglier à vive allure.

    Quelques minutes après cet accident, un nouveau véhicule est venu causer un suraccident au même endroit selon les informations de nos confrères du Dauphiné Libéré. À l’intérieur des deux voitures impliquées se trouvaient quatre personnes. Celles-ci ont dû être immédiatement prises en charge par les secours. Un femme, âgée d’une trentaine d’années et gravement blessée, a été héliportée à l’hôpital Lyon Sud.

    Coupée pendant deux heures, la circulation sur l’A7 a pu reprendre vers 5h du matin.

    Lire aussi : Métropole de Lyon. Près de 80 personnes impliquées dans des violences urbaines

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