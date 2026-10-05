Dans le Rhône, la présence de PFAS s’aggrave à partir de Lyon selon une étude

Une récente étude menée en canoë sur près de 800 km du Rhône a permis de constater la présence des PFAS dans le fleuve. À partir de Lyon, les polluants éternels sont omniprésents.

Près de 800 kilomètres de Rhône parcourus en canoë, 52 stations de prélèvement et 50 PFAS recherchés. Une étude scientifique, menée par le Lyonnais Rémi Camus, a été publiée et permet de mieux visualiser la répartition des polluants éternels dans le fleuve. Sur les 50 PFAS, 14 ont été détectés au-dessus de la limite au moins une fois.

Lyon comme point de bascule

Dans cette cartographie, relayée par Le Progrès, on y retrouve la présence d’acide trifluoroacétique (TFA) sur la totalité du parcours, un composé ultra-persistant appartenant au PFAS. Dans la vallée du Rhône et près de Lyon, des concentrations pouvant atteindre 1 000 nanogrammes par litre ont été relevées. L’étude identifie la capitale des Gaules, et plus précisément le secteur sud, comme un point de bascule dans la contamination du fleuve. Cela aurait un lien avec la vallée de la chimie, où sont implantées les usines Arkema et Daikin.

Les apports liés aux zones urbanisées se combinent à ceux provenant des activités industrielles, avec une augmentation de plusieurs molécules observée après le passage au sud de Lyon.

Le PFHxA, utilisé par Daikin jusqu’à la fin de l’année 2025, le 6:2 FTAB, associé aux mousses anti-incendie, le PFOA et le PFOS, deux substances aujourd’hui interdites pour des raisons sanitaires, sont plus présents dans le Rhône à partir de la vallée de la chimie.

Cette contamination pourrait avoir un impact important dans l’écosystème du Rhône. La préfecture recommande depuis 2022 de ne pas consommer les poissons issus de la pêche aux alentours de Pierre-Bénite.

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