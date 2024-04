Andromaque : Mythologie au théâtre de Vienne

Le comédien Robin Renucci met en scène la tragédie de Racine au théâtre François-Ponsard à Vienne.

On connaît le comédien Robin Renucci, une page entière ne suffirait pas pour citer tous les rôles qu’il a tenus sur le grand ou le petit écran. Mais on connaît moins le metteur en scène. Il a pourtant signé, en 2022, une version de la tragédie antique Andromaque, saluée pour sa justesse et sa précision.

Le spectacle est repris par le théâtre de Vienne. C’est l’occasion, comme le dit Renucci, de “parler de l’histoire originelle, celle des Atrides et de l’Iliade d’Homère, c’est ce qui plaît à la jeunesse, surtout en cette période où nous manquons de mythologie”. Et de retrouver le fameux carré racinien : Oreste aime Hermione qui aime Pyrrhus qui aime Andromaque qui aime Hector… qui est mort.

Andromaque – Le 11 avril au théâtre François-Ponsard (Vienne)