Le Festival des Glycines fait son grand retour à Lyon, l'occasion d'admirer les centaines de grappes foisonnantes du quartier de Montchat.

Depuis cette semaine, les rues de Montchat arborent de magnifiques fleurs mauves, roses et blanches. Avec l'arrivée du printemps, les glycines de ce quartier du 3e arrondissement de Lyon sont entrées en floraison. Et comme chaque année, le Festival des Glycines met cette explosion de couleurs à l'honneur.

Deux mois de floraison

Depuis cinq ans, des jardiniers passionnés célèbrent le retour des glycines de Montchat du 6 avril au 3 mai. Un mois dédié à l'admiration de ces fleurs venues d'Asie. Le quartier en comptabilise aujourd'hui près de 350, réparties sur 200 hectares en plein cœur de Lyon. Si la majorité se situe ainsi entre MontLuc et le Vinatier, on retrouve à d'autres endroits. Pendant le festival, des visites guidées, des jeux et des challenges sont d'ailleurs organisés. Et un grand concours de photographie est proposé à ceux qui le souhaitent.

Pour admirer les glycines de Montchat, le festival a répertorié leurs emplacements sur une carte interactive. Mais attention, leur période de floraison est courte. En effet, celles-ci fleurissent seulement deux fois entre avril et juin, plus rarement jusqu'en juillet. Les glycines ont avant tout besoin de soleil pour se développer, donc d'une exposition quotidienne de 6 à 8 heures. Elles ont toutefois besoin d'une certaine quantité d'eau et fanent donc en été. D'autant plus avec les records de chaleur de ces dernières années.

