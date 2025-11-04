À Villefranche-sur-Saône, l’usine Blédina fermera ses portes en 2027

Le groupe Danone a annoncé la fermeture l’usine Blédina, située à Villefranche-sur-Saône, en juillet 2027.

Le groupe Danone a annoncé ce mardi 4 novembre à ses partenaires sociaux et aux salariés, la fermeture de son site de production de céréales infantiles de Villefranche-sur-Saône (Rhône), qui emploie 117 personnes, tout en s'engageant à proposer un emploi en France à chacun de ses salariés.

Le projet de fermeture est soumis à un processus d'information et consultation et envisagé pour fin juillet 2027, selon le groupe.

Des volumes produits en baisse de 50 % depuis 2007

Le site historique, qui produit depuis 140 ans des céréales infantiles sous les marques Blédine ou Phosphatine pour les marchés européens et africains, connaît une chute de son activité depuis une vingtaine d’années (- 50 % de volumes produits depuis 2007).

En cause, selon Danone, "la décroissance structurelle du marché européen, lesté par la baisse de la natalité et l'évolution des modes de consommation" (baisse de 35 % des volumes commercialisés par Danone sur les cinq dernières années) et "un déficit de compétitivité sur le marché africain".

"Malgré tous les efforts et investissements déployés par l'entreprise et l'engagement continu de tous nos collaborateurs, nous sommes contraints d'envisager la fermeture du site", a déclaré son directeur Timothée Coppéré, cité dans le communiqué. "Près de 134 millions d’euros" ont, en effet, été investis dans l’usine de Villefranche-sur-Saône au cours des dix dernières années, dont 50 millions pour la moderniser et 84 millions "pour compenser les pertes d'activité et de volumes par des subventions internes". Le site fonctionne actuellement à "moins de la moitié de ses capacités d'utilisation".

Danone s’engage dans l’accompagnement social des salariés

Le groupe fait état de deux engagements dans l'accompagnement social des salariés : "proposer un emploi en France" à chacun des membres du personnel concernés, en privilégiant la mobilité interne en région lyonnaise et Auvergne-Rhône-Alpes, et "permettre à chaque salarié de se former et développer ses compétences, en ligne avec ses besoins et aspirations, pour préparer son avenir".

Le ministre délégué chargé de l'Industrie Sébastien Marti a quant à lui déclaré que "le gouvernement sera extrêmement vigilant au respect par Danone de ses obligations envers ses salariés, et à la mise en œuvre de mesures d'accompagnement de qualité (reclassement, reconversions professionnelles), en lien avec les partenaires sociaux et les services de l'Etat".

