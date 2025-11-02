Haute-Savoie : Mecalac présentera ses pelle-chargeuses certifiées Origine France à l'Élysée

L'entreprise Mecalac est certifiée "Origine France Garantie" et participera à la "grande exposition du Fabriqué en France" à l’Élysée.

Mecalac fait d'une pierre deux coups. Lundi 27 octobre, le groupe qui a réalisé un chiffre d'affaires de 350 millions d'euros en 2023 et compte près de 1 000 collaborateurs dans le monde, a annoncé deux bonnes nouvelles.

Le fournisseur d'engins de chantier basé à Annecy (Haute-Savoie) a vu quatre de ses pelle-chargeuses sur pneus recevoir la certification "Origine France Garantie", attestant ainsi de leur fabrication française et de la traçabilité exemplaire des composants.

Des produits entièrement imaginés, conçus et fabriqués en (Haute-)Savoie

Dans le cas de Mecalac, le label met aussi en lumière une histoire industrielle profondément ancrée en France, que ce soit dans ses usines d'Annecy ou d'Albens, où sont imaginées, conçues et fabriquées intégralement les pelles de la série 12. "Depuis les années 80, ces sites incarnent l'alliance entre innovation, performance et savoir-faire mécanique français", confie fièrement le groupe.

Mais cette certification n'est pas la seule fierté nationale du constructeur. Mecalac a également confirmé avoir été sélectionné parmi plus de 2 000 candidatures pour faire partie des lauréats de la cinquième édition de la "grande édition du fabriqué en France", organisée à l'Élysée. L'entreprise haute-savoyarde y présentera, les 15 et 16 novembre, sa pelle E12 : un modèle 100 % électrique et vitrine de son savoir-faire industriel.