Actualité
Site de Boehringer Ingelheim à Gerland. Google Maps

Rhône : 146 emplois menacés chez Boehringer Ingelheim, un "démantèlement" pour FO

  • par Clémence Margall

    • Alors que 146 emplois sont menacés dans le Rhône, Force Ouvrière accuse Boehringer Ingelheim "de vouloir démanteler l’entreprise dans la plus grande opacité".

    C’est un coup dur pour les employés. L’entreprise allemande Boehringer Ingelheim prévoirait en effet de supprimer 146 postes sur l’ensemble du département. Une très mauvaise nouvelle pour le site de Gerland (siège de l’entreprise en France situé dans le 7e arrondissement), qui en serait "fortement impacté", s’inquiète le syndicat Force Ouvrière dans un communiqué ce mardi.

    "Aucun licenciement ne doit être prononcé !"

    Après le rachat de la vision "santé animale" de Sanofi en 2017, Boehringer Ingelheim "n’a depuis cesser de vouloir démanteler l’entreprise dans la plus grande opacité et refuse même de communiquer ses bénéfices aux membres du CSE", lance ainsi FO. Le syndicat souligne par ailleurs qu’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) avait déjà été engagé en 2022 "touchant les forces de vente". Mais "le manque d’investissement sur les sites industriels entraîne aujourd’hui des problèmes de qualité et donc la destruction de certaines productions".

    Les réorganisations successives auraient ainsi fait perdre des "compétences, moyens et agilité" à l’entreprise, alors même que sa réorganisation juridique "aura permis de verser des milliards de dividendes à l’actionnaire majoritaire", s’indigne encore le syndicat.

    La suppression de ces 146 postes aurait donc de graves conséquences pour le site de Gerland, tandis que Force Ouvrière appelle, dans le même temps, l’entreprise à faire des investissements. "Aucun licenciement ne doit être prononcé !", exige-t-elle. Et de promettre : "Le syndicat entend mettre tout en œuvre pour la sauvegarde de l’activité, du savoir-faire et des emplois".

    Lire aussi : Défaillances d’entreprises : le Rhône en première ligne d’une hausse régionale de 14 %

    à lire également
    Stérilisation centrale des HCL
    Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest

    Laisser un commentaire

    réseaux sociaux
    X Facebook youtube Linkedin Instagram Tiktok
    d'heure en heure
    Stérilisation centrale des HCL
    Des agents recrutés "sans CV" à la stérilisation centrale des HCL de Saint-Priest 18:05
    Rhône : 146 emplois menacés chez Boehringer Ingelheim, un "démantèlement" pour FO 17:34
    Alexandre Vincendet
    Violences urbaines le soir d’Halloween, le maire de Rillieux-la-Pape en appelle à l’État  17:02
    Usine Tokai Cobex Vénissieux
    Un capteur de chaleur installé sur l'usine Tokai Cobex à Vénissieux 16:29
    les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
    Constructions illicites dans le Rhône : plus de 2 millions d’euros d’astreintes pénales réclamés en 2024 et 2025  15:55
    d'heure en heure
    À Lyon, Doucet et ses partenaires actent "l'union de la gauche" pour contrer le "réactionnaire" Aulas 15:26
    Centre commercial Part-Dieu
    À Lyon, Westfield La Part-Dieu lance ses animations de Noël dès le 12 novembre 15:05
    Métropole de Lyon : un élève tente de mettre fin à ses jours dans son lycée 14:30
    protoxyde d'azote
    Protoxyde d’azote : Villeurbanne durcit la réglementation municipale 13:55
    Un tiers des quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes situés dans la Métropole de Lyon 13:10
    CCVA Villeurbanne hébergement d'urgence
    Le département de l’Ain ouvre 230 nouvelles places d’hébergement d’urgence hivernal 12:27
    La Métropole de Lyon le (re)rappelle : "L'encadrement des loyers n'a jamais cessé de s'appliquer" 11:52
    Espace commercial du haut Bugey Arbent
    Ain : deux nouvelles enseignes ouvriront prochainement leurs portes à Arbent 11:11
    + d'infos
    Faire défiler vers le haut