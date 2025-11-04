Actualité
Métropole de Lyon vue du ciel

Un tiers des quartiers prioritaires d’Auvergne-Rhône-Alpes situés dans la Métropole de Lyon

  • par Loane Carpano

    • Selon un rapport récemment établi par l'INSEE, la région Auvergne-Rhône-Alpes regrouperait 145 quartiers prioritaires de la politique de la ville, dont 43 se situent dans la Métropole de Lyon.

    En 2020, 463 000 personnes vivaient dans des quartiers prioritaires politiques de la ville (QPV) en Auvergne-Rhône-Alpes. C'est ce que révèle une nouvelle étude menée par l'INSEE, relative au sujet. Selon cette même étude, la région regrouperait 145 quartiers prioritaires de la politique de la ville, soit près de 5,7% de la population régionale.

    Les QPV c'est quoi ?
    Les quartiers prioritaires de la politique de la ville (QPV) désignent des territoires infra-urbains qui concentrent les ménages aux plus bas revenus. La politique de la ville à l’égard de ces quartiers vise à améliorer le cadre de vie et les conditions d’existence de leurs habitants et à réduire les écarts de développement entre ceux-ci et les territoires dans lesquels ils s’inscrivent. (Source : Insee)

    Construits sur des critères de pauvreté, les QPV hébergent davantage de familles monoparentales, de familles nombreuses et de jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes. Près d’un tiers de la population des QPV de la région est immigré : "C’est 2,6 fois plus que dans les territoires environnants", indique l'Insee. Le niveau de vie médian mensuel de ces familles s'élève à 1 220 euros : "Il est donc, en moyenne, inférieur de 720 euros à celui des EPCI (Établissement public de coopération intercommunale) englobants", poursuit le rapport.

    43 quartiers prioritaires dans la Métropole de Lyon

    Parmi cette tranche de la population, deux habitants sur trois vivent dans une métropole régionale. Celle de Lyon, la plus peuplée, arrive en tête avec près d'un tiers des quartiers regroupés au sein de son agglomération, soit 43 quartiers prioritaires.

    Au total, 182 000 personnes résident dans ces quartiers de la Métropole. Au niveau régional, les quatre quartiers les plus peuplés de la région se trouvent également autour de Lyon. Il s'agit de la Grande Île à Vaulx-en-Velin et les Minguettes-Clochettes à Vénissieux-Saint-Fons, comptant 22 000 habitants chacun. Ces derniers sont suivis des quartiers États-Unis-Langlet-Santy à Lyon 8e-Vénissieux, ainsi que Ville Nouvelle à Rillieux-la-Pape, comptant 16 000 habitants chacun : "Ces quatre quartiers réunissent à eux seuls 16 % de la population régionale vivant en QPV", indique le rapport.

