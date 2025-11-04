Un capteur de chaleur installé sur l'usine Tokai Cobex à Vénissieux

Une nouvelle installation, permettant de capter la chaleur rejetée par l'usine de Tokai Cobex de Vénissieux, a été mise en service ce mardi 4 novembre.

Une nouvelle installation devrait permettre de capter la chaleur rejeté par les fours de l'usine Tokai Cobex à Vénissieux. Afin de limiter les émissions de fumées chaudes, liées à la combustion des blocs de graphite, un nouveau dispositif a été installé sur l'usine de Vénissieux. Mise en service aujourd'hui, cette nouvelle installation devrait permettre de capter la chaleur émise par les cheminées, en interceptant les fumées.

8000 tonnes de CO2 évitées

Mais comment ce dispositif fonctionne-t-il concrètement ? Une fois interceptées par le dispositif, les fumées seront dirigées vers un échangeur thermique haute performance, transférant les calories à l'eau. L’eau surchauffée sera ensuite acheminée vers le réseau de chaleur de la Métropole de Lyon. Une fois les calories récupérées, les fumées autrefois évacuées par la cheminée à 155°C seront émises à une température abaissée à 60° C.

Conçu par la filiale d'EDF Dalkia, le dispositif devrait permettre de récupérer 4 MW de chaleur fatale et d'éviter l'émission de 8 000 tonnes de CO2 annuel.

Le coût de ce projet, majoritairement financé par la Métropole de Lyon, s'élève à 5,4 millions d'euros.

