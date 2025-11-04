Actualité
(Photo d’illustration) @WilliamPham

Métropole de Lyon : un élève tente de mettre fin à ses jours dans son lycée

  • par Clémence Margall

    • Un élève du lycée Albert, à Rillieux-la-Pape, a tenté de mettre fin à ses jours ce mardi matin. Il a été sauvé à temps.

    Il était environ 9h30 ce mardi 4 novembre lorsqu’un lycéen de 18 ans a tenté de se suicider dans l’enceinte de son établissement scolaire, le lycée Albert Camus de Rillieux-la-Pape. Selon nos confrères d’Actu Lyon, le jeune homme se serait pendu dans l’arrière-cour avant d’être découvert par l’un des agents du lycée. Il aurait alors réussi à le réanimer grâce à un massage cardiaque.

    Les secours sont ensuite rapidement arrivés sur les lieux pour prendre en charge le lycéen, sans que son pronostic vital ne soit engagé. Il a été transporté à l’hôpital de la Croix-Rousse, dans le 4 arrondissement de Lyon. Un psychologue, ainsi que la police judiciaire, ont été informés.

