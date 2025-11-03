Les 5 sites touristiques de Lyon à revisiter avec Guides France

Guides France est la plateforme de réservation de visites guidées et d’excursions des guides conférenciers du ministère de la Culture et du Tourisme. Sa version locale est Guides Lyon.

Aujourd’hui, elle vous dévoile les 5 sites touristiques majeurs de la capitale des Gaulles à voir ou à revoir avec un guide professionnel agréé.

1 - Le Vieux-Lyon

Le Vieux-Lyon est le site incontournable à voir et à revoir. Il a été édifié au Moyen Age, de manière progressive, et compte un important patrimoine culturel et religieux, avec l’église Saint-Georges, la cathédrale Saint-Jean et l’église Saint-Paul, dont les accès se font le long de rues étroites et pavées.

Les traboules constituent le point d’urbanisme le plus intéressant du quartier et votre guide-conférencier vous fera découvrir les plus belles d’entre elles, en s’arrêtant dans des cours intérieures harmonieuses et colorées.

Le Vieux-Lyon compte plusieurs boutiques qui vous permettront d’apprécier les spécialités culinaires de la ville.

Pour aller plus loin – Réservez votre visite guidée de Lyon

2 - La Presqu’île

La Presqu’île est l’un des plus espaces de la ville. Elle a été totalement reconfigurée dans la seconde moitié du XIX° siècle par le préfet Marius Vaïsse. Outre son imposante place Bellecour, elle compte deux grandes artères commerçantes, la rue de la République et la rue Edouard Herriot.

Votre guide touristique professionnel vous conduira d’une rue à l’autre de la Presqu’île en vous livrant les secrets d’histoire de chacune d’elle. La visite s’achèvera Place des Terreaux, devant l’imposante fontaine de Bartholdi.

Pour aller plus loin – Réservez votre visite de la Presqu’île avec un guide conférencier

3 - La Croix Rousse

La Croix-Rousse est l’ancienne colline qui travaille, par opposition à la colline qui prie et qui lui fait face, la colline de Fourvière. Elle correspond à l’ancien quartier des ouvriers de la soie, les canuts, dont les révoltes sociales ont marqué l’histoire de ville, en 1831, 1834 et 1848.

Les appartements ouvriers comptent d’imposantes fenêtres et une immense hauteur sous plafond, visibles depuis des cours intérieures et le long des pentes du quartier.

Votre guide conférencier vous fait plonger dans l’histoire de l’un des plus beaux quartiers de la ville et vous emmène voir la fabrication d’une étoffe de soie sur un métier à tisser d’époque, le métier Jacquard

Pour aller plus loin – Réservez une visite de la Croix-Rousse avec Guides France

4 - Le Quartier Confluence, le Lyon de demain

Situé à la pointe sud de la presqu’île lyonnaise, le quartier de la Confluence est l’un des lieux les plus fascinants à découvrir à Lyon. Né de la reconversion d’anciennes friches industrielles, il incarne aujourd’hui la modernité et l’innovation urbaine. On y flâne entre architecture futuriste, espaces verts et quais animés où se mêlent promeneurs, cyclistes et amateurs de design.

Le Musée des Confluences, spectaculaire bâtiment de verre et d’acier, domine la jonction entre le Rhône et la Saône et offre un voyage captivant à travers les origines de l’humanité. À quelques pas, le centre commercial Confluence séduit par ses boutiques, ses restaurants et sa vue sur la marina.

5 – Le Parc de la Tête d’Or

Véritable poumon vert de Lyon, le Parc de la Tête d’Or est l’un des plus grands parcs urbains de France et une étape incontournable pour tout visiteur. Situé au nord de la ville, il s’étend sur plus de 105 hectares et offre une parenthèse enchantée entre lacs et vastes pelouses.

On y entre souvent par la majestueuse porte des Enfants du Rhône, avant de découvrir un monde de calme et de beauté. Les promeneurs peuvent y louer une barque pour voguer sur le grand lac, ou admirer les collections botaniques des serres du XIXᵉ siècle.

Entre nature, détente et culture, le Parc de la Tête d’Or est un lieu emblématique où l’on goûte à la douceur de vivre lyonnaise.