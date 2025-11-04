Le département de l’Ain ouvre 230 nouvelles places d’hébergement d’urgence hivernal

Le département de l’Ain annonce l’ouverture de 230 nouvelles places d’hébergement d’urgence, venant compléter les 611 déjà existantes.

L’automne s’installe de plus en plus et les températures baissent. Les personnes sans abri étant les premières victimes du froid, le département de l’Ain annonce dans un communiqué ce mardi 4 novembre ouvrir 230 nouvelles places d’hébergement d’urgence dans le cadre de son plan hivernal. Situées principalement dans les Centres d’Hébergement Hivernal (CHH) et des résidences sociales, elles viennent compléter les 611 déjà existantes dans le département.

Dans le détail, ces 230 nouvelles places sont réparties en logement de toute taille (dortoirs, chambres solos et jusqu’à 6 places), indique la collectivité, pour répondre aux besoins des familles hébergées.

Des permanences de jour mises à disposition

Des permanences de jour sont également assurées dans différents lieux d’accueil : Etrez l’Ecrin, la mairie de Pont-de-Vaux, la mairie de Vonnas, la mairie de Coligny et le centre social de Belley. Des travailleurs sociaux seront présents, tandis que des repas et boissons chaudes seront proposés.

Pour toute personne en situation de fragilité ou dans le besoin d’une mise à l’abri, il est conseillé d’appeler le 115. Le numéro est gratuit et disponible 7/7 jours.

Lire aussi : Lyon : Jamais Sans Toit demande la réquisition d’un gymnase pour héberger les enfants à la rue