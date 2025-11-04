Actualité
les investisseurs privés ne représentent plus qu’une centaine de logements réservés, soit environ 10 % du marché, contre près de 45 % avant la fin du dispositif Pinel.
Constructions illicites dans le Rhône : plus de 2 millions d’euros d’astreintes pénales réclamés en 2024 et 2025 

    • Sur la base de 42 décisions de justice toujours en cours, plus de deux millions d’euros d’astreintes pénales ont été réclamés en 2024 et 2025 pour des constructions illicites dans le Rhône.

    Portant atteinte à l’équilibre des zones urbaines, agricoles et rurales, les constructions illicites sont un véritable enjeu pour l’État. À ce titre, et sur la base de 42 décisions de justice toujours en cours, plus de 2 millions d’euros d’astreintes pénales ont ainsi été réclamés en 2024 et 2025, annonce la préfecture du Rhône dans un communiqué ce mardi.

    Les services de l'État rappellent par ailleurs que ces constructions illicites constituent des délits pénaux passibles de poursuites et de sanctions.

    Cette année, plusieurs terrains ont également été remis en état. Un parking construit sur une zone agricole a par exemple été détruit, deux hangars ont été démantelés, ainsi qu’une résidence mobile, un chalet, une caravane et une clôture.

    Usine Tokai Cobex Vénissieux
    Un capteur de chaleur installé sur l'usine Tokai Cobex à Vénissieux

