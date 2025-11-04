À Lyon, Westfield La Part-Dieu lance ses animations de Noël dès le 12 novembre

Le centre commercial lyonnais de la Part-Dieu installe un sapin de 14 mètres et lance sa 6e édition de La Fabrique de Noël, pop-up solidaire de 150 m².

Westfield La Part-Dieu inaugure sa période de Noël le 12 novembre avec un sapin de 14 mètres orné de décorations dorées et blanches, accompagné d'oursons géants et d'automates.

Un spectacle le 22 novembre

Le 22 novembre à 14 h 30, un spectacle inspiré de la comédie musicale "La Légende de Monte-Cristo" marquera le coup d'envoi des festivités sur la Place Centrale, suivi d'une séance de dédicaces. Le Père Noël s'installera du 17 novembre au 31 décembre de 14 h à 20 h pour les photos.

La Fabrique de Noël revient pour sa sixième édition du 1er au 31 décembre au niveau 1. Ce pop-up solidaire de 150 m² présentera les créations de salariés en insertion puis d'entrepreneurs accompagnés par des structures locales.

Une maison des jouets collectera des cadeaux pour les enfants ukrainiens du 20 novembre au 31 décembre, tandis qu'un stand d'emballage tenu par Handicap International sera proposé du 22 novembre au 24 décembre.

Le centre ouvrira exceptionnellement tous les dimanches de 10 h à 19 h du 30 novembre au 24 décembre.

