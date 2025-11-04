Protoxyde d’azote : Villeurbanne durcit la réglementation municipale

La Ville de Villeurbanne annonce avoir pris un arrêté municipal interdisant la détention de bonbonnes de protoxyde d’azote au-delà de 8,6 grammes, pour les mineurs comme pour les majeurs.

Face à la recrudescence de l’usage du protoxyde d’azote à des fins récréatives, Villeurbanne durcit sa réglementation. Un nouvel arrêté municipal interdit désormais à toute personne, quel que soit son âge, de détenir dans l’espace public des cartouches ou bonbonnes dépassant la contenance maximale autorisée par la loi, soit 8,6 grammes. Les mineurs, eux, n’ont plus le droit d’en posséder du tout, même en petite quantité.

D’abord utilisé à des fins médicales ou alimentaires, le “gaz hilarant” est détourné pour ses effets euphorisants, au prix de risques sanitaires graves : troubles neurologiques, cardiaques, confusion, voire asphyxie ou brûlures internes. Outre les dangers pour la santé, la Ville déplore les nuisances sonores et les déchets métalliques abandonnés dans les parcs ou sur la voie publique.

Avec cette mesure, la municipalité entend donner davantage de moyens d’action à la police municipale. Elle prévoit aussi un dispositif spécifique de ramassage des bonbonnes, en coordination avec la Métropole de Lyon.

En novembre 2024, la Ville de Lyon avait pris un arrêté interdisant l'utilisation récréative de protoxyde d'azote. D'autres communes de l'agglomération lyonnaise, comme Vénissieux ou Givors, ont également mis en place de telles mesures pour lutter contre la prolifération détourné de ce gaz.