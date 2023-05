Marianne Jamet, de la librairie La BD, à la Croix-Rousse, revient sur les 20 ans de l'un des temples de la bande dessinée lyonnaise.

109 920 ventes par an. C'est la hauteur de 732 Goldorak, le poids de 17 batmobiles et la surface d'1 terrain de foot (en mettant chaque BD l'une à côté de l'autre).

Sur la colline de la Croix-Rousse (qui lit !), la librairie La BD affole tous les compteurs. Le nombre de références ? Plus de 11 000. Les nouveautés annuelles ? Plus de 5 000. L'équipe ? 11 personnes.

Valérie et Patrice Boudier vivent à Paris. Patrice Boudier est nommé responsable d'une agence SSI à Lyon. Le couple déménage entre Rhône et Saône. Assistante commerciale dans le prêt-à-porter, Valérie Boudier est alors au chômage. Au moment de fêter ses 40 ans, une envie la chatouille de se mettre à son compte. En 2002, elle ouvre une librairie spécialisée dans le BD. Son mari l'a rejoint finalement quelque mois plus tard.

Le duo travaille dans un petit local de 30 m2 à la Croix-Rousse et se marche sur les pieds (au sens propre ! ). Il y a quelque semaines, la librairie La BD a fêté ses 20 printemps dans son nouveau local ... de 170 m2.

Bandes dessinées franco-belges, comics, indépendants et mangas, la librairie la BD est une mine d'or, une caverne d'Ali Baba, un pays de Cocagne. Que dis-je un pays de Cocagne ? Un eldorado pour les fans du 9e art !

La restrancription textuelle et intégrale de l'entretien

avec Marianne Jamet

Guillaume Lamy : Bonjour à tous et bienvenue dans 6 minutes chrono, le rendez vous quotidien de Lyon Capitale. Nous recevons aujourd'hui Marianne Jamet. Bonjour Marianne. Alors vous travaillez à la librairie La BD qui est sur le plateau de la Croix-Rousse et qui vient de fêter ses 20 ans. Alors la librairie La BD est un des temples, si ce n'est le temple, de la bande dessinée à Lyon qui a été ouvert en novembre 2002 par Valérie et Patrice Boudier. Donc, aujourd'hui, 20 ans avant de parler du succès de la librairie, je voulais que vous nous donner donniez quelques statistiques, quelques chiffres sur la librairie, la bédé, sur. par exemple le nombre de références que vous avez

Marianne Jamet : On a près de 5 000 références (en fait, il s'agit des nouveautés, les références sont estimées à plus 11 000, NdlR) et on vend 100 000 BD par an à peu près. C'est énorme. Par rapport, par exemple, à l'ouverture de librairie en 2002 en France, il y avait 40 millions de BD qui se sont vendues. Aujourd'hui, on est à près de 90 millions.

Guillaume Lamy : Comment vous expliquez le succès de la bande dessinée en France ?

Marianne Jamet : Il y a un côté un peu sériel, deux tomes qu'on achète, qu'on a envie de suivre, ça se joue aussi pour le manga qui a explosé aussi et je ne sais pas pour la littérature mais milieu de l'édition est un milieu qui se porte pas trop mal.

Guillaume Lamy : Est ce que Le Covid a joué ? Vous voyez qu'il y a une différence ?

Marianne Jamet : Alors il y en un avant et un après Covid, l'activité a plus que doublé, c'est assez fou. Ah oui, ce sont des commerces essentiels. Les gens se sont reportés là dessus

Guillaume Lamy : La librairie, la BD, donc, comme on l'a dit, ouvert en novembre 2002, on est en 2023, donc il y a plus de 20 ans, on est parti d'un tout petit truc local de 70 mètres carrés...

Marianne Jamet : 30 mètres carrés. Il y avait le premier local dans la rue, 30 mètres carrés où Valérie travaillait toute seule. Patrice l' a rejoint pas longtemps après, mais au premier déménagement au 57, c'est un peu agrandi. Là, le libraire a commencé à faire des dédicaces, des rencontres, des choses comme ça. Et là, il y a trois ans, en 2019, on a déménagé juste en face de la rue pour s'installer dans un local de 170 mètres carrés où là, vraiment, on fait des rencontres, des expos.

Guillaume Lamy : Il n'y a pas que de la vente de bédés.

Marianne Jamet : Non, ça se veut comme un vrai lieu de partage, de rencontre, un mur d'expositions. Donc les artistes peuvent venir vraiment exposer leurs œuvres que ce soit de la bédé, de la sérigraphie, de la photo même.

Guillaume Lamy : Et là, vous êtes maintenant aujourd'hui la librairie de la bédé. Vous êtes combien ?

Marianne Jamet : On est onze. Vous êtes passés de Valérie toute seule à onze onze libraires. C'est un succès assez incroyable.

Guillaume Lamy : Vous êtes chacun spécialisé dans des thématiques ou pas ?

Marianne Jamet : Oui, naturellement, ça ne s'est pas fait comme ça, mais avec les goûts... on n'a pas les mêmes âges. Donc il y en a plus spécialisés en mangas comics, Franco-Belge, jeunesse et on a un panel assez large.

Guillaume Lamy : Et justement les mangas, parce qu'on en parle beaucoup. Est ce que les mangas -à la librairie la BD os rayons ont explosé sur les mangas ont explosé ?

Marianne Jamet :Les ventes ont explosé. Nous on a essayé de garder un rayon, de ne pas augmenter la taille, justement parce que la libraire, forte de ses 20 ans d'expérience, a déjà expérimenté un magasin de manga qui a pas marché.

Guillaume Lamy : Etait-ce que vous étiez parce que vous étiez arrivé trop tôt. ?

Marianne Jamet : Je pense. Je pense que c'est arrivé un peu trop tôt en 2002, quand la librairie a ouvert. Il y avait presque aucun manga dans le top dix des ventes de livres en France. Aujourd'hui, ils sont largement représentés : une bédé sur deux qui est vendue, presque est un manga.

Guillaume Lamy : Et chez vous, quand vous dites 100 000 albums vendus par an, les mangas, ça représenterait quoi à peu près.

Marianne Jamet : Un peu moins de la moitié je pense, un peu moins. Disais

Guillaume Lamy : c'est intéressant, est ce que c'est le profil jeune ou au courant ? Ou pas forcément.

Marianne Jamet : Pas forcément. C'était très jeune et là ça tend à ce que les parents des enfants par exemple, qui lisent leurs séries One Piece, Naruto, les classiques sont curieux et du coup eux aussi s'intéressent aussi aux mangas.

Guillaume Lamy : Il y a une différence, non pas de lecture mais de de profondeur ou de message de je ne sais pas entre Un Astérix et Obélix pour ne citer qu'eux par exemple et un manga ?

Marianne Jamet : De message, je sais pas. Mais il y a une différence qui est palpable en termes de rythmes de publication manga, c'est beaucoup plus rapide. Donc effectivement il y a un truc qui est comblé assez rapidement. Pour les plus jeunes, c'est facile, ils viennent avec leur argent de poche, ils peuvent venir s'acheter un manga comme ça tout seul.

Guillaume Lamy : Le pass culture, ça a dû jouer un peu.

Marianne Jamet : Le pass culture ça joue beaucoup.

Guillaume Lamy : Alors vous nous avez apporté, parce que forcément ce qui est intéressant, c'est d'avoir des es coups de cœur. Vous nous a apporté trois, trois bédés. Alors voilà la première, l'année fantôme.

Marianne Jamet : L'année fantôme, C'est l'histoire d'un humoriste de radio hyper hyper connu. Tout marche pour lui et un jour, il accepte de faire de la télé. Et là, c'est le drame, c'est le bide et il va se remettre en question. Il va chercher à partir à la recherche d'une année qui a disparu dans sa mémoire et dans les albums photos de la famille Didier Tronchet, qui est un auteur lyonnais en plus.

Guillaume Lamy : Deuxième coup de cœur, La génétique au cœur.

Marianne Jamet : La génétique au cœur sur les tests génétiques qu'on peut faire tout seul chez soi. Et au delà de ça, de la révolution de la génétique dans la médecine, dans la société en général, avec un découpage incroyable au choix.

Guillaume Lamy : Et alors, dernier coup de cœur, alors là on est plus sur une bédé classique dans le format tout à.

Marianne Jamet : C'est une bédé jeunesse, premier tome d'une petite fille qui rêve de devenir sorcière, qui va trouver un chaudron, un chapeau et un livre magique que lui offre son père. Et l'histoire est racontée par son animal de compagnie, un petit cochon.

Guillaume Lamy : Donc voilà, à travers ces trois coups de cœur, il y en a un peu pour tous les goûts. Alors ce qui est bien aussi à la librairie, La BD, c'est que c'est surtout qu'il y a du conseil. En fait, c'est surtout ça. On y vient pour les conseils

Marianne Jamet : C'est essentiel pour nous.

Guillaume Lamy : En tout cas merci beaucoup d'être venue nous parler de la librairie La BD. Allez y parce que c'est absolument incroyable. À très bientôt. Au revoir.