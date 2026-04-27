Retards, annulations, changements d'horaire de dernière minute… Le transport aérien européen traverse une période de forte turbulence. Des millions de voyageurs pourraient être touchés cet été. Bonne nouvelle : avec un peu d'anticipation et les bons réflexes, il est possible de limiter les dégâts, voire de se faire indemniser.

Dans un contexte de forte incertitude pour le transport aérien, AirHelp publie sept conseils pratiques pour aider les voyageurs à anticiper et gérer les perturbations de vols.Dans ce contexte, AirHelp, entreprise technologique spécialisée dans l'accompagnement des passagers face aux perturbations de vols, publie une série de conseils pratiques pour anticiper les problèmes plutôt que de les subir.

Agir vite, la clé de tout

C'est le message central qu'Éric Napoli, responsable juridique chez AirHelp, adresse aux voyageurs : "quand les plans changent, le timing est essentiel. Même de petits changements d'horaire peuvent avoir un impact sur un voyage. La chose la plus importante que les passagers puissent faire en ce moment est de rester flexibles, de connaître leurs options et d'agir rapidement lorsque des changements surviennent. Les passagers qui vérifient régulièrement les mises à jour et réagissent vite ont souvent plus d'options, que ce soit pour un réacheminement ou pour adapter leur voyage."

Un constat simple, mais que beaucoup de voyageurs découvrent trop tard, souvent coincés dans un aéroport sans savoir vers qui se tourner ni quels droits invoquer.

La première ligne de défense, c'est la réservation elle-même. Lorsque c'est possible, mieux vaut opter pour des billets d'avion modifiables ou remboursables sans frais élevés : en cas de changement d'horaire imposé par la compagnie, vous conserverez une vraie marge de manœuvre pour réorganiser votre itinéraire. Même logique côté hébergement : réserver des hôtels avec une politique d'annulation gratuite permet d'éviter de payer deux fois si vos plans volent en éclats.

Autre réflexe à adopter : surveiller l'état de son vol régulièrement. Consultez l'application ou le site de votre compagnie dans les jours qui précèdent le départ. Des outils de suivi en temps réel permettent d'être alerté rapidement en cas de retard, d'annulation ou de changement d'appareil, parfois plusieurs heures avant que la compagnie ne vous contacte officiellement, ce qui laisse le temps d'explorer des alternatives.

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Connaître ses droits pour mieux les faire valoir

Beaucoup de passagers ignorent ce à quoi ils ont droit lorsqu'un vol est annulé. La règle de base à retenir : si votre compagnie annule votre vol moins de 14 jours avant le départ, vous pouvez en principe demander un remboursement intégral, ou choisir un vol de remplacement vers votre destination. Pas question de se laisser imposer un avoir ou de renoncer sans réclamer.

En cas d'annulation de dernière minute, c'est-à-dire très proche du départ, la priorité est d'agir sans attendre. Rendez-vous au comptoir de votre compagnie ou contactez son service client pour connaître les possibilités de réacheminement sur le prochain vol disponible. Si aucune option ne vous convient, vous avez le droit de demander un remboursement plutôt que de voyager dans des conditions dégradées.

Il est également utile de savoir que les compagnies aériennes peuvent proposer des itinéraires alternatifs, y compris via d'autres transporteurs. Ce n'est pas toujours mis en avant spontanément : n'hésitez pas à poser explicitement la question.

Dernier conseil souvent négligé : en cas de retard ou d'annulation vous contraignant à organiser vous-même des repas, un hébergement ou des transports, conservez absolument tous vos reçus. Les compagnies aériennes peuvent être tenues de rembourser ces dépenses raisonnables selon les circonstances. Un ticket de restaurant ou une nuit d'hôtel jetés à la poubelle, c'est potentiellement de l'argent perdu.



Des droits bientôt menacés

Au-delà des conseils pratiques, AirHelp tire également la sonnette d'alarme sur le plan réglementaire. L'Union européenne envisagerait de restreindre significativement les droits des passagers, au point que 60% des réclamations pour retard ne seraient plus éligibles à une indemnisation. Une évolution que l'entreprise combat activement, rappelant que les passagers peuvent aujourd'hui réclamer jusqu'à 600 euros pour des retards ou annulations de vols dans l'Union européenne.

